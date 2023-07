Lammers looft vakkundige Verstappen: "Als het moet, staat hij er"

Het tweede sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen 2023 in Oostenrijk had niet beter kunnen verlopen voor Max Verstappen. Na pole-position voor de Grand Prix veilig te stellen deed hij hetzelfde voor de zaterdagse sprintrace. Op een opdrogende baan stond er vervolgens geen maat op de Red Bull Racing-coureur, die vervolgens op zondag eveneens dominant naar de overwinning reed. De door Verstappen opgebouwde voorsprong was dermate groot, dat hij twee ronden voor de finish nog een pitstop kon maken om op zachte banden de snelste ronde te rijden. Zo staat er weer een maximale score op het bord voor de Nederlander, die nu 81 punten voorsprong heeft op teamgenoot en naaste achtervolger Sergio Perez.

In een weekend waarin track limits de hoofdrol opeisten, bleef Verstappen koel en vrijwel foutloos. Jan Lammers zag het en kon na afloop dan ook met weinig woorden uitleggen wat de prestatie van de WK-leider kenmerkte: "Zijn vakkundigheid", vertelde de voormalig Formule 1-coureur in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Kijk nu even weer naar zo'n weekend: de wisselende weersomstandigheden, heel extreme situaties met die track limits. En hij blijft er allemaal van weg. Zijn pole-position tijd is niet afgepakt vanwege een track limit. Hij staat er. En dat is zo kenmerkend: als hij er moet staan, staat hij er. En natuurlijk die snelste ronde in de wedstrijd, die hij toch nog even naar zich toe wil trekken. Hij streeft gewoon naar die perfectie, waarvan je weet dat je dat nooit haalt."

Genieten van samenspel Verstappen en Red Bull

Qua score heeft Verstappen die perfectie wel behaald door 34 van de maximale 34 punten te scoren. Wel zag hij na 248 ronden een einde komen aan zijn reeks opeenvolgende ronden als koploper in een Formule 1-race. Dat werd in de hand gewerkt door de virtual safety car na het uitvallen van Nico Hülkenberg. Daar waar de meeste concurrenten profiteerden van de kortere pitstoptijd, hielden Verstappen en Red Bull vast aan hun oorspronkelijke strategie. "Wat ik ook mooi vond om te zien, is dat zijn team een bepaalde strategie heeft en daar bij blijft. Dus dat is duidelijk. Als je een beslissing neemt, neem een beslissing. Neem een standpunt in en wijk daar niet van af. En dat vond ik wel erg mooi. Want ook zij hadden er waarschijnlijk beter aan gedaan als ze binnen waren gekomen tijdens die virtual safety car", vermoedt Lammers, die eveneens genoot van het samenspel van Verstappen en de pitmuur met betrekking tot de aanval op de snelste ronde.

"De communicatie gaat allemaal gewoon in goede harmonie. Weer indrukwekkend in eerste plaats natuurlijk van Max, maar vooral die samenwerking met zijn team. En dat hij ook zijn team even opzadelt met het verhaal dat hij binnenkomt voor nieuwe banden. Dan moeten die mensen er ook staan. Zorg maar dat je klaarstaat", vervolgt Lammers. "Je zult goed betaald krijgen als monteur bij Red Bull, maar die mannen krijgen toch een ander salaris dan Max. En dan sta je dan met je linker voorwiel of rechter voorwiel, terwijl je het ook maar even moet doen. Dus hij belast die mensen, hij zet heel veel druk op zijn team, maar die mensen kunnen die druk ook aan. En dat vind ik fantastisch, dat je zo in een team op elkaar kan rekenen."