De Formule 1-organisatie heeft Circuit Park Zandvoort op het oog als een van de zes circuits waar volgend jaar eventueel een sprintrace plaatsvindt. Mocht dit idee doorgang vinden, dan gaat de indeling van het Nederlandse Grand Prix-weekend op de schop. Sportief directeur Lammers staat niet verkeerd tegenover dat idee. "Het is erg interessant", zegt Lammers in een exclusief gesprek met Motorsport.com Nederland. "Het maakt alle drie de dagen heel bijzonder. Je hebt de kwalificatie [op vrijdag], de sprintrace op zaterdag en de hoofdrace [op zondag]. Dit betekent dat er elke dag iets is."

Volgens de voormalig Formule 1-coureur is het nog niet helemaal zeker of Zandvoort een van de locaties wordt. "De FOM moet dit nog gaan bepalen. Het is voor ons dus nog even afwachten", vervolgt Lammers. Op de vraag of Circuit Park Zandvoort nog invloed heeft op deze beslissing, antwoordt de Nederlander. "Het zal ongetwijfeld besproken worden [met Zandvoort]. Uiteindelijk moeten zij [FOM] een verdeling maken tussen diverse circuits. Ik weet niet wat de voors en tegens zijn."

Het Nederlandse publiek juicht voor racewinnaar Max Verstappen. Foto door: Red Bull Content Pool

Sprintrace op Zandvoort een beloning voor de bezoekers

Als Lammers zich het idee als Formule 1-fan voorstelt, wordt hij enthousiast. "Persoonlijk zou ik het leuk vinden, maar dan spreek ik als Jantje Lammers en niet als sportief directeur", vertelt hij lachend verder. "Het zorgt er namelijk voor dat alles vanaf de eerste training belangrijk is. Die training is meteen ook de laatste voor de kwalificatie. Alles doet er meteen toe. De derde vrije oefensessie is vervolgens de laatste voor de sprintrace. In de eerste wedstrijd mag er dus niets fout gaan, anders bederf je het voor de hoofdrace."

De uit Zandvoort afkomstige coureur vindt een dergelijke weekendindeling voor het Nederlandse circuit dus geschikt. Lammers ziet de toevoegingen van sprintraces als een verrijking voor de toeschouwers. "Je beloont de bezoekers op vrijdag en ook op zaterdag. Maar goed, er zijn ook mensen die de huidige vrijdag fijn vinden omdat het voor hen gemoedelijker is."

En voor de bezoekers is de organisatie van de Grand Prix van Zandvoort al druk in de weer voor 2022. Afgelopen jaar mocht door de coronacrisis maar twee derde van de tribunes gevuld zijn. Prins Bernhard van Oranje liet onlangs weten aan Motorsport.com Nederland te hopen dat dit in het volgende seizoen honderd procent wordt. Helemaal nu Red Bull Racing-coureur Max Verstappen als eerste Nederlander wereldkampioen is geworden in de Formule 1. Lammers voegt daaraan toe dat ook op andere vlakken hard wordt gewerkt. "We hopen volgend jaar in staat te zijn om onze hele entertainmentprogramma uit te rollen. Er spelen leuke dingen."