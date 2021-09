Lammers: Misschien na vrijdag wel open DRS in Arie Luyendykbocht

Het moest een van de grote attracties van de Dutch Grand Prix worden: coureurs die met DRS open door de Arie Luyendykbocht knallen om aan het einde van het rechte stuk een inhaalpoging te wagen bij de Tarzanbocht. Op donderdagochtend maakte de internationale autosportbond FIA echter bekend dat het Drag Reduction System pas na de Arie Luyendykbocht mag worden geactiveerd. Nu werden er al weinig inhaalacties verwacht tijdens de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985, door het begin van de DRS-zone te verplaatsen dreigt inhalen tijdens de race helemaal een lastige opgave te worden.

“Het was een verrassing, maar geen verbazing”, zegt Lammers over de beslissing van de FIA tegenover Motorsport.com. “Ik vind het eigenlijk wel normaal dat zij eerst de data willen bekijken en de reacties van de rijders willen horen. Ik vind het verstandig dat ze die keuze maken en dat ze eerst de feiten willen analyseren.” Om daaraan toe te voegen: “Maar ik denk dat de FOM de eerste is die het aanpast als ze zien dat het veilig is om te doen. Dan zal dat onmiddellijk gebeuren.”

Lammers heeft dan over een aanpassing van de DRS-zone tijdens het lopende raceweekend. “Ik weet niet hoe snel ze het kunnen veranderen en nu praat ik even spontaan, maar het zou best kunnen zijn dat ze vrijdagavond al genoeg gezien hebben dat de DRS al eerder kan worden geopend”, aldus de voormalig Formule 1-rijder. Voordat Circuit Zandvoort werd verbouwd, is vanzelfsprekend uitgebreid contact geweest tussen de FIA en de architecten over de mogelijkheid om met een geopende achtervleugel door de Luyendykbocht te rijden. “In de simulatie lijkt het te kunnen, maar ze willen het ook eerst in het echt zien”, benadrukt Lammers. “Want dan worden de hoogteverschillen pas echt goed duidelijk. Die komen in de simulaties vaak niet goed uit.”