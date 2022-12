Lammers neemt het op voor Binotto: “Enorme stijgende lijn gezien”

Na wekenlange speculatie werd deze week duidelijk dat Mattia Binotto definitief het veld moet ruimen bij Ferrari. De directie van de Italiaanse sportwagenfirma had geen vertrouwen meer in Binotto. Onder leiding van Binotto kroop Ferrari uit een sportief dal en werd het dit seizoen tweede in zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Keerzijde daarvan was dat Ferrari nogal wat kansen op meer succes heeft laten liggen. De zegeteller van het team bleef op vier steken, dat hadden er flink meer kunnen zijn. Dat was niet voldoende voor de Ferrari-bazen, maar Lammers twijfelt. “Je mag het beoordelingsniveau van de mensen die erover gaan respecteren”, zegt Lammers in het eindejaarsinterview met Motorsport.com over de exit van Binotto. “Als je dat doet, moet je ook beseffen dat het dezelfde mensen zijn die dachten dat Binotto de man voor de job was. Degene die het probleem veroorzaakt, komt zelden met de oplossing. Soms, net als met de coach van een voetbalteam, wordt er gewisseld. Ik weet niet of ze iemand hebben gevonden die er beter mee kan omgaan.”

Na een paar magere jaren koos Ferrari er in 2021 in een vroeg stadium voor om alle ballen te gooien op 2022. Dat had als gevolg dat Charles Leclerc twee van de eerste drie races won. “Ik vind wel dat er tussen vorig jaar en dit jaar gigantisch veel veranderd is”, gaat Lammers verder. “Als je niet alle details van de situatie kent, weet je ook niet of alle fouten helemaal op zijn conto geschreven kunnen worden. Hij moet er in ieder geval voor boeten. Ik vind het toch iets triests hebben, een sympathieke en gepassioneerde vent die zijn best deed om iedereen te woord te staan. Hij heeft heel erg zijn best gedaan en heeft veel goede dingen gedaan. Hij is wel verantwoordelijk voor een enorme stijgende lijn, maar het zal nu iemand anders zijn die het moet overnemen. Of die in de toekomst alle credits mag claimen en of het echt beter zal gaan, dat moeten we zien. Jammer om iemand met pek en veren te zien verdwijnen. Daar komt het wel op neer. Je hebt gewoon gefaald en dat stempel zal hij ook krijgen. Hij moet nog honderd worden, ik vind het jammer om mensen niet te zien slagen in hun missie. Ik hoop dat hij ergens anders goed op zijn plek komt.”

Lammers verwacht veel van ‘indrukwekkend’ Mercedes

Het zwalkende topteam in 2022 was Mercedes. Na een moeizame start kreeg de formatie het uiteindelijk toch op de rit met een overwinning van George Russell in Brazilië als voornaamste bewijs. Hoewel Mercedes nog niet op elk circuit even snel is als voorheen, lijkt het een voorbode op een volledige terugkeer van de Duitse fabrikant in de top van de Formule 1.

“Ik verwacht daar veel van, zeker omdat gebleken is dat ze het lek boven hebben gekregen”, zegt Lammers, die de ommekeer van Mercedes als ‘heel indrukwekkend’ bestempelt. “Ze hadden duidelijk gevonden waar het probleem zat. Of ze het helemaal opgelost hebben, moeten we betwijfelen. Die dingen poets je niet helemaal weg. Ik denk dat zij de finishing touch kunnen doen, dit was een nieuw reglement, maar ze moeten verbeteren. Als dat lukt, komen ze in een beter window om op meerdere circuits goed te presteren.”

