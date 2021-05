Organisatie Nederlandse Grand Prix: “Het vooruitzicht is super”

Afgelopen vrijdag kondigde premier Mark Rutte een reeks grote versoepelingen van de coronamaatregelen aan, waardoor er op 5 juni een einde komt aan de lockdown in Nederland. Ook sprak minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zondag de verwachting uit dat er vanaf 1 september een einde komt aan de anderhalve meter-regel en er vanaf die dag waarschijnlijk ook geen mondkapjes meer hoeven te worden gedragen. Dit alles stemt gunstig voor de eerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar, die voor het eerste weekend van september staat gepland, nadat de race vorig jaar niet door kon gaan door het coronavirus.

“Wij zijn ook maar burgers, dus we vinden het op de eerste plaats heel leuk dat we bezig zijn om terug te gaan naar een situatie waarin we weer een beetje normaal met elkaar om kunnen gaan. Dat is super, daar zijn we heel erg blij mee”, reageert Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, tegenover Motorsport.com. “Dus dan ten eerste, dat we onze vrienden en familie weer op een wat normalere manier kunnen zien. We hebben al onze sociale contacten natuurlijk enorm gemist.” Wat betreft de Grand Prix van Nederland: “Het vooruitzicht is gewoon super. Wij hebben te maken met dezelfde feiten en cijfers als de overheid, maar die cijfers zijn op dit moment hartstikke lekker. Daar zijn we heel erg blij mee.”

De voorbereidingen op het evenement nemen ongeveer twee maanden in beslag waardoor uiterlijk begin juli duidelijk zou moeten zijn of de race wel of niet doorgaat. “Ik denk dat logica en gezond verstand die beslissing voor ons zullen nemen”, aldus Lammers. “We hebben twee maanden nodig om alles in orde te brengen. Dat is wel een beetje de deadline om alle tijdelijke tribunes en dergelijke neer te kunnen zetten. Al zit daar altijd wel een beetje flexibiliteit in.” Lammers is echter zeer optimistisch: “Wat er nu gebeurt [aan versoepelingen] is het gevolg van wat er in de afgelopen maanden, zo niet in het afgelopen jaar, allemaal is gebeurd. Daar mogen we met zijn allen best trots op zijn. We hebben gezien dat dagen als Koningsdag de cijfers niet verslechterd hebben. Dat is een heerlijk voorteken. Dat wil zeggen dat die trendlijn echt nog wel zal doorzetten, en misschien nog wel veel sneller dan we zelf hopen.”

Gevraagd of degenen met een kaartje begin juli een bekendmaking kunnen verwachten over het al dan niet definitief doorgaan van de race: “Ik denk dat die mensen nu al enigszins gerust zijn en er vanuit gaan dat het gewoon gaat gebeuren. Je mag nergens zomaar vanuit gaan, maar zoals ik al zei, die lijn die we nu zien, zal echt nog wel doorzetten. Het ziet er nu al positief uit en ik verwacht dat het er in de komende tijd alleen nog maar positiever uit gaat zien.”

Om begin september een volle bak te kunnen hebben bij de Grand Prix van Nederland is het cruciaal dat de anderhalve meter-regel wordt losgelaten. Lammers sprak eerder al eens gekscherend van de Grand Prix van Kennemerland als dit niet gebeurt. “De anderhalve meter-regel zal tegen die tijd wel vervallen zijn”, aldus Lammers hoopvol. “Het gaat erg snel de positieve kant op. Dat is op zich ook niet zo vreemd. Iedereen weet inmiddels hoe we met elkaar om moeten gaan. Daarnaast heb je de mensen die corona gehad hebben en degenen die al gevaccineerd zijn. Als je die allemaal bij elkaar neemt, heb je al een flink aantal toeschouwers die sowieso veilig zijn ten opzichte van elkaar. Die aantallen zijn op dit moment nog niet helder in kaart te brengen, maar het ziet er gewoon goed uit en dat is fijn.”

Kriebels

Lammers voelt dat het bij iedereen weer begint te kriebelen als het gaat om de Nederlandse Grand Prix. “We merken echt dat het weer oplaait", aldus de voormalig Formule 1-coureur. "Maar wat wil je ook. We hebben een Nederlander die aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Stel je eens voor dat dat ook nog zo is als de Grand Prix van Nederland daar is! Hoe mooi wil je het hebben? De Formule 1 terug in Zandvoort met een Nederlander die regelmatig races wint en ook nog eens bovenaan staat in het kampioenschap. Als je dat vijf of zes jaar geleden tegen iemand had gezegd, dan had diegene je voor gek verklaard!”

