De Nederlandse Formule 1-fans hebben vanaf dit jaar maar liefst twee coureurs voor wie ze kunnen juichen. Max Verstappen krijgt in 2023 gezelschap op de grid van landgenoot Nyck de Vries, die na het behalen van titels in de Formule 2 en Formule E een plek in de koningsklasse heeft afgedwongen. De coureur uit Uitwellingerga mocht vorig jaar in Italië nog een race invallen bij Williams, dit jaar krijgt hij een heel jaar om zich te bewijzen in dienst van AlphaTauri. Bij de kleine Italiaanse renstal is hij gekoppeld aan Yuki Tsunoda, die aan zijn derde jaar in F1 gaat beginnen.

Tijdens de F1-wintertest in Bahrein maakte AlphaTauri een solide indruk. De betrouwbaarheid van de AT04 was uitmuntend en De Vries en Tsunoda maakten de renstal het productiefste team van de drie testdagen. Op de laatste dag klokte Tsunoda bovendien nog de zesde tijd op de gecombineerde ranglijst, maar toch heeft AlphaTauri geen onuitwisbare indruk achtergelaten op Jan Lammers. "Ik hoop dat het niet AlphaTauri is, maar dat ziet er op dit moment een klein beetje zorgwekkend uit", antwoordt de Zandvoorter in gesprek met Motorsport.com op de vraag welk team de hekkensluiter wordt in 2023. "We durven dat niet zo hard op te zeggen, terwijl ik dat nu toch doe. Maar als je de test, die kun je natuurlijk niet altijd als indicatie nemen, maar als je die toch even ziet, dan denk ik dat AlphaTauri hard zal moeten werken."

Geruchten kunnen AlphaTauri uit focus halen

Lammers verwacht dat AlphaTauri en Haas gaan uitvechten wie er op P9 en P10 eindigen bij de constructeurs, waarbij de ervaring van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen in zijn ogen de doorslag gaat geven. De conclusie: "Dat AlphaTauri de hekkensluiter wordt. Dat is mijn meest gewaagde uitspraak. Ik hoop dat ik daar zo verschrikkelijk naast zit", zegt Lammers, die daarbij de invloed van recente geruchten rond het team noemt als een van de oorzaken. Tijdens de wintertest gingen geluiden dat Red Bull na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz zou overwegen om AlphaTauri in de verkoop te zetten. Het team zou Red Bull te veel geld kosten en ook de gesplitste opzet met afdelingen in Groot-Brittannië en Italië zou het concern een doorn in het oog zijn.

Woensdag bracht AlphaTauri een verklaring naar buiten waarin het de geruchten over een mogelijke verkoop naar het rijk der fabelen verwijst. Desondanks denkt Lammers dat het team, en daarmee ook De Vries, al wat nadelige gevolgen gemerkt hebben van de geruchten. "Ik vind het jammer voor Nyck dat dit net zo voor het seizoen gebeurt, wanneer je eigenlijk gewoon je maximale focus nodig hebt. Zoals het team en al die teamleden: die moeten gefocust zijn op het resultaat en noem maar op. Of het nou de familie is van alle werknemers bij AlphaTauri, of de media, of vrienden en vriendinnen van Niek en consorten: iedereen die heeft het daar dan toch eventjes over. Kijk ook weer naar mij. Eigenlijk vind ik het vervelend dat ik het erover heb, maar je kunt er niet omheen", legt hij uit. "Het is allemaal gewoon afleiding die je op dit moment niet nodig hebt, zeker als je nog zoveel finishing touches nodig hebt binnen je organisatie en de auto."

De Vries gaat Tsunoda niet zomaar verslaan

Dan blijft de vraag over hoe De Vries zich in 2023 gaat manifesteren, zeker in vergelijking met teamgenoot Tsunoda. Kort na de aankondiging van De Vries' komst zei teambaas Franz Tost al dat hij verwacht dat de Nederlander er vanaf het eerste moment staat. "Dat mag Nyck ook van zichzelf verwachten, maar ik denk dat je dan misschien toch Tsunoda tekort doet", zegt Lammers, die ziet dat de Japanner stappen heeft gezet in zijn tweede F1-seizoen. "Dus ik denk dat Nyck niet zomaar even met één hand voor Tsunoda gaat staan. En als hij dat wel doet, dan vind ik het extra knap. Maar Nyck kan alles. Hij kan races winnen, als hij gewoon in een auto zit die dat ook kan. Nyck heeft in het verleden al laten zien dat hij tot heel veel mooie dingen in staat is. Alleen of hem bij AlphaTauri ook die gelegenheid geboden wordt? Dat hoop ik. En ik hoop dat wat daar nu speelt, niet te veel de resultaten gaat beïnvloeden, want met name Tsunoda heeft qua rondetijden best nog wel wat redelijke dingen laten zien. Dus laten we hopen dat ik er helemaal naast zit met alles wat ik nu roep als een doemscenario."

In de video bovenaan deze pagina blikt Leonie Oude Elferink met Jan Lammers vooruit op het 2023-seizoen en de Grand Prix van Bahrein. Daarin niet alleen aandacht voor Nyck de Vries en AlphaTauri, maar ook voor de favorietenrol van Red Bull Racing, het sterk ogende Aston Martin en de twijfels bij McLaren.