Max Verstappen veroverde zaterdag de pole-position met een groot verschil naar Lando Norris, die als tweede aan de Nederlandse Grand Prix begon. Het gat naar zijn Britse maat was uiteindelijk ruim vijf tienden. Overtuigender dan dat kon de Red Bull-coureur de eerste startplek niet opeisen. In de race werd de regerend wereldkampioen geteisterd door listige omstandigheden. Kort na de start viel de eerste bui. Een droge periode volgde, maar in de slotfase was het weer raak. Door de hevige regenval werd de Grand Prix zelfs even stilgelegd. In alle omstandigheden hield de Nederlander het hoofd koel. Hij tekende voor zijn elfde overwinning van 2023 en zijn negende op rij, waarmee hij nu op gelijke hoogte staat met Sebastian Vettel. De Duitser won in 2013 negen GP's achter elkaar.

Motorsport.com sprak na afloop van de Dutch Grand Prix met sportief directeur Jan Lammers, die het optreden van Verstappen logischerwijs vanaf het circuit meemaakte. Wat viel hem op aan de race van de Nederlander? "Dat hij net zoals zovelen op de proef werd gesteld. Dat extra rondje doorrijden aan het begin van de race, is altijd een potentieel risico. Er sneuvelden een hoop. Die schoven van de baan of crashten. Dat hebben we gezien", zegt Lammers. "Perez reed bijvoorbeeld te hard in de pits. Max had dat ook kunnen doen, maar deed dat niet. Er waren een hoop mensen die genoeg potentieel hadden in de race. De Mercedessen hadden beter kunnen presteren, maar dat gebeurde niet. Er zat zoveel potentieel bij verschillende teams, maar ze haalden dat allemaal niet en Max haalt dat wel. Dat is dan nog even los van de snelheid van Max en de Red Bull. Zij maken goede beslissingen, maar ook als die niet ideaal zijn, dan maakt Max geen fout. Het blijft indrukwekkend."

De race stond bol van prachtige inhaalacties, maar ook domme fouten. Op de vraag welk moment van Max erbij Lammers uitsprong, antwoordt hij: "Die inhaalactie op Gasly in de Hugenholtzbocht. Daar dacht je even: gaat dat wel goed? Dat moment vertelt je gelijk iets over die bocht. Alonso liet na de start al zien dat je daar kennelijk goed kan inhalen. Dat was interessant. We hebben op meerdere plekken mensen inhaalpogingen zien doen, al slaagden ze niet allemaal."

Perez moet opnieuw zijn meerdere erkennen

In tegenstelling tot teamgenoot Perez besloot Verstappen pas in de tweede ronde naar intermediates te wisselen. Hierdoor verloor de tweevoudig wereldkampioen de leiding. Volgens Lammers waande Perez zich al veilig, maar kwam de Mexicaan van een koude kermis thuis. "Zodra Max de pits uitrijdt, is-ie aan het trappen. Wat dat betreft dacht Perez veilig te zitten en de juiste beslissing te hebben genomen, maar ik denk dat-ie de snelheid van Max en de afstand onderschatte. Het was Max weer ten voeten uit. Die liet het hele weekend al zien een maat groter te zijn dan wie ook. Het wordt zo langzamerhand, ik wil niet zeggen lachwekkend, maar... die zes tienden verschil tussen P1 en P2 in de kwalificatie. Hij declasseert de rest van het veld."

Toen het weer tijd werd voor slicks besloot de Red Bull-pitmuur eerst Verstappen naar binnen te halen voor de zogenaamde undercut. Perez kwam hier later achter en was hier niet blij mee, maar Lammers vond die beslissing een logische. "Als ze Perez eerder naar binnen hadden gehaald, dan had hij veel meer plekken verloren. Dat was een slechte zaak geweest. Dat was voor Perez niet goed geweest. En kijkend naar de snelheid van Max, dan was dat ook een terechte keuze. Hij verloor daar de race niet, maar het snelheidsverschil van Max was zo overtuigend, dat het heel begrijpelijk was."

