Lammers: Verstappen subliem, maar Ferrari oogt het meest 'in control'

Spanning tot de laatste bocht en ook met verschillende teams. Tel daarbij op dat inhalen wél mogelijk bleek en de GP van Saudi-Arabië is ongeveer wat Ross Brawn voor ogen moet hebben gehad. "Het was een hele mooie race, ja. Reclame voor de autosport en ook een signaal dat F1 de juiste weg is ingeslagen", stelt Lammers een dag later in gesprek met Motorsport.com. Het hielp natuurlijk een handje dat Max Verstappen en Charles Leclerc er net als in Bahrein een titanenstrijd van maakten: hard, maar fair vechten. "Ze hebben een hele mooie balans gevonden, eentje waarin zorgvuldig met elkaar omgaan de boventoon voerde. Dat zag je trouwens ook al bij de start. Max zat daar in zijn gebruikelijke aanvalsmodus, maar de Ferrari's gaven hem ook ruimte. Het is met die jonkies eigenlijk net zoals vroeger, waarbij je elkaar een boks gaf na een mooie race."

Geen politieke spelletjes tussen Verstappen en Leclerc

Die boks was er na afloop ook in Jeddah, net als het respect tussen Verstappen en Leclerc in de persconferentie. Het markeert een groot verschil met Verstappen versus Hamilton in 2021. Volgens Lammers hangt het met de persoonlijkheden samen. "Zowel Max als Charles, met name bij Charles hebben we dat in het verleden gezien, zijn erg eerlijk en transparant als ze een fout maken. Charles heeft ook geen verborgen agenda of politieke spelletjes. Natuurlijk: als ze met nog drie races te gaan gelijk staan in het kampioenschap, gaan zij misschien ook dingen zeggen om in het hoofd van de ander te kruipen, maar nu is er nog onderling respect en dat is mooi om te zien. Omgekeerd evenredig zien we Hamilton nu trouwens ook geen uitspraken meer doen om bij anderen in het hoofd te komen. Hij is op zichzelf aangewezen en op zijn eigen team. Hij hoeft geen dingen te zeggen om anderen aan het wankelen te brengen, want hij heeft wel andere dingen aan zijn hoofd."

Het gevecht tussen Verstappen en Leclerc werd - naast de gele vlaggen - beslist op twee factoren. Te beginnen het spelletje voor DRS, waarvan Lammers zegt "ik hoop dat DRS op termijn afgeschaft wordt, dit is het democratiseren van de sport", en uiteenlopende afstellingen. Red Bull leek bewust met minder downforce te rijden dan Ferrari om op rechte stukken een extra strijdwapen te hebben. "Maar ik denk dat het ook met de aard van beide auto's te maken heeft", reageert Lammers. "Max had eerst wat problemen aan de voorkant en last van onderstuur. Dat kost normaal best veel tijd en is eigenlijk niet wat je wilt hebben, maar nu kwam het best aardig uit in de slotfase. Red Bull leek onderstuur te hebben, terwijl de Ferrari in het begin goed in balans oogde. Maar door de slijtage van de banden werd de achterkant gaandeweg minder. Door een fractie onderstuur bij Red Bull kwam de auto juist beter in balans naarmate de banden aan de achterkant weggingen, terwijl de Ferrari een beetje uit balans raakte doordat de tractie en grip letterlijk weggleden."

Het heeft Verstappen de overhand gegeven in de slotfase, al had Ferrari voordien meer druk kunnen uitoefenen volgens Lammers. Zo heeft Verstappen na de race niet voor niets aangegeven dat hij worstelde op mediums en dat het gevoel in de tweede stint pas beter werd. Ferrari oogde vanuit het vertrek al goed, waardoor de Scuderia eerder de duimschroeven had kunnen aandraaien. "Het draaide gisteren allemaal om the long game, dus de pace managen richting het einde. Maar ik denk dat ze bij Ferrari de conclusie trekken ‘misschien hebben we dit in het begin te passief gespeeld’. Ik denk dat ze in een eerder stadium meer powerplay hadden moeten spelen. Voor mijn gevoel zat er aan het begin namelijk meer in die Ferrari en hebben ze de race met iets te veel zelfvertrouwen op de slotfase aan laten komen. Zij hebben achteraf gezien iets te veel the long game gespeeld."

Ferrari oogt momenteel het meest 'in control'

Los daarvan heeft Ferrari in de eerste twee raceweekenden van 2022 wel de beste indruk op Lammers gemaakt. "Ze hebben niet alleen een auto neergezet die voor het oog prachtig is, het Italiaanse design is gediend zullen we maar zeggen, maar ook eentje die erg stabiel en betrouwbaar is. Ik vind Ferrari toch wel erg in control." Gevraagd of hij dat laatste bij Ferrari meer ziet dan bij Red Bull Racing luidt het antwoord: "Ja, en dat viel mij gisteren vooral op bij Carlos Sainz. Op het moment dat we dachten ‘Perez gaat Sainz nog wel terugpakken, had Sainz ineens veel overschot. Daardoor dacht ik ‘tjonge, die Ferrari’s hebben niet de hele race op maximum attack gereden’. Ik weet niet of ze qua betrouwbaarheid nog wat marge hebben gehouden of dat het qua race pace was, maar dat viel wel op." Meteen na de race heeft Verstappen ook laten weten dat Ferrari een sterke aanvals- en verdedigingsmodus heeft, oftewel een extra vermogensboost van de MGU-K.

Diezelfde Sainz is Lammers overigens ook om een andere reden opgevallen. De Spanjaard is in beide races naar het ereschavot gereden, maar hield zich relatief koest en buiten de gevechten. In Bahrein was dat niet uit luxe, al zegt het volgens Lammers wel iets over de mindset van de Madrileen. "The long game was zoals gezegd het thema van afgelopen weekend. Maar ik denk: als we het straks over het hele seizoen gaan bekijken, kan nog wel eens kan blijken dat Carlos Sainz zich echt focust op the long game. Hij neemt nu nog geen enkel risico en pakt gewoon zijn tweede en derde plekken mee voor het kampioenschap. Sainz zou weleens de sluipschutter van dit seizoen kunnen worden."

Dat laatste geldt zeker als het duel tussen Verstappen en Leclerc nog wel een keer in tranen eindigt. Vooralsnog is dat echter niet aan de orde en hebben de generatiegenoten voor een schitterend begin van het nieuwe F1-tijdperk gezorgd. De conclusie van Lammers is dan ook een fraaie: "We zijn nog maar twee wedstrijden op weg en hebben nu al prachtige races gezien. Dit seizoen gaat lang duren, maar gaat waarschijnlijk nog veel langer en intenser aanvoelen. Als je zo vroeg in het seizoen al zulke wedstrijden met climaxen en anticlimaxen krijgt voorgeschoteld, dan gaan we nog wat beleven... Eén ding is wel al duidelijk: wie er ook kampioen wordt aan het einde van dit jaar, hij zal er verschrikkelijk hard voor moeten werken."

Video: De strijd tussen Verstappen en Leclerc en de verdere GP van Saudi-Arabië besproken