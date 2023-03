Slechts 25 uur en 30 minuten mochten de Formule 1-teams vorige week testen in de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen, dat dit weekend van start gaat met de Grand Prix van Bahrein. Die tijd was voor Red Bull Racing meer dan genoeg om een uitstekende indruk achter te laten. Het team klokte met Sergio Perez de snelste tijd van de drie dagen en deed dat niet eens op de zachtste band, terwijl de probleemloze aanloop het mogelijk maakte dat de focus al snel op het finetunen gelegd kon worden. Zodoende wordt Red Bull alom gezien als het te kloppen team in 2023, terwijl tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen als de favoriet wordt gezien om ook dit jaar de wereldtitel te veroveren.

Red Bull favoriet, maar forse tegenstand verwacht

Her en der wordt zelfs vermoed dat Red Bull en Verstappen een straatlengte voorsprong hebben op de concurrentie, maar zo ver wil Jan Lammers niet gaan. "Uiteindelijk wordt Max wereldkampioen, maar ik denk niet dat hij het zo makkelijk gaat winnen als iedereen op dit moment denkt", zegt de voormalig Formule 1-coureur in gesprek met Motorsport.com. Tegelijkertijd ziet hij Red Bull eveneens als het team dat kampioen gaat worden, maar ook de Oostenrijkse formatie kan in zijn ogen op de nodige tegenstand rekenen. De meeste tegenstand moet van Ferrari gaan komen, verwacht Lammers, maar hij denkt dat er meer teams zijn die zich in de strijd kunnen mengen.

"Het zal sowieso een mix zijn, dus ik ga ervan uit dat Mercedes straks ook gewoon meedoet. Want er is toch wel een aanmerkelijk verschil tussen de problemen die Mercedes vorig jaar had en die ze dit jaar hebben. Ik ga ervan uit dat ze dit jaar nog een aantal dingen hebben geprobeerd die nog niet goed gewerkt hebben", vertelt Lammers. "Maar ik denk wel dat de conclusie die ze straks van die test zullen gaan nemen, dat die straks gewoon goed geïnterpreteerd gaat worden. Dus als ze volgende week bij de eerste race aan de start komen, dan verwacht ik dat ze het meeste van hun problemen wel opgelost hebben en geïnterpreteerd hebben. Dus wat er daar nog niet optimaal uitziet, dat zal snel denk ik wel gefinetuned zijn."

Ferrari kwam intussen met een sterke bolide op de proppen in 2022, maar diverse factoren zorgden er toen voor dat het team niet zoveel succes boekte als had gekund. Lammers denkt dat die fouten niet herhaald gaan worden in 2023 en de komst van nieuwe teambaas Frederic Vasseur gaat daarbij helpen. "Ik denk dat Vasseur echt op het juiste moment komt met prachtige ingrediënten, mooie rijders", aldus Lammers, die hoge verwachtingen heeft van Carlos Sainz. "Tussen hem en Charles Leclerc gaat geen verschil zitten. Dus het zou best kunnen dat straks Sainz degene is die mee gaat doen voor het kampioenschap. Meer nog dan Leclerc, dat zou mij niks verbazen. Dus ja, Ferrari gaat sterk zijn en Mercedes gaat ook vol meedoen. En los van die zes auto's heb je dus het vraagstuk van in hoeverre gaat bijvoorbeeld daar af en toe een Aston Martin tussen zitten."

Beperkte gevolgen van budgetplafondstraf

Intussen geldt voor Red Bull dat zij hun straf voor het overschrijden van het budgetplafond aan het inlossen zijn. Daardoor mag het team minder tijd doorbrengen in de windtunnel, maar volgens Lammers gaat het Oostenrijkse team daar relatief weinig van merken. "Omdat zij hun zaken al het beste voor elkaar hebben", verwijst de Zandvoorter naar de goede basis die in 2022 gelegd is met de RB18, die weer aan de basis van de RB19 voor 2023 lag. Als Red Bull al iets van de straf merkt, dan denkt Lammers dat dit pas in een later stadium gebeurt. "Het lijkt erop alsof ze alles nu gefinetuned hebben en dat het supergoed voor elkaar is. Dus je zou eigenlijk eerder kunnen gaan zeggen, dat we het nadeel misschien pas later in het jaar gaan zien, of begin volgend jaar. Als je de logica van oorzaak en gevolg doortrekt, zal dat meer voor de toekomst een nadeel kunnen zijn dan nu, zo aan het begin van het seizoen."

In de video bovenaan deze pagina blikt Leonie Oude Elferink met Jan Lammers vooruit op het 2023-seizoen en de Grand Prix van Bahrein. Daarin niet alleen aandacht voor de favorietenrol van Red Bull Racing, maar ook voor Nyck de Vries en AlphaTauri, het sterk ogende Aston Martin en de twijfels bij McLaren.