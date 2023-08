Lammers snapt keuze voor Lawson: "Nyck de Vries heeft eerlijke kans gehad in F1"

Waar de schijnwerpers in Zandvoort vooral op Max Verstappen zijn gericht, haalde Daniel Ricciardo de headlines vrijdag jammer genoeg op een manier die hij liever niet had gehad. De Australiër crashte stevig in de Hugenholtzbocht nadat hij Oscar Piastri op de lijn vond die hij eigenlijk wilde nemen. "Het was of Oscar Piastri of de muur", zei de Australiër daar later zelf over. Ricciardo kon de handen in de hectiek niet meer van het stuur halen en liep derhalve een breuk op bij de impact.

Het is buitengewoon onfortuinlijk. Natuurlijk in de eerste plaats voor Ricciardo zelf, die net terug was in de koningsklasse, al weet sportief directeur Jan Lammers dat de man uit Perth ook op bijzonder veel steun van de Nederlandse fans kan rekenen. "We vinden dit natuurlijk heel naar. Daniel heeft erg veel fans geworven, ook zeker in Nederland, als een hele leuke en ook goede teamgenoot van Max. Hij heeft respect afdwongen, want hij is eigenlijk degene geweest die het nog het best heeft gedaan naast Verstappen", laat Lammers in gesprek met Motorsport.com weten.

"In dat opzicht is het erg jammer voor iedereen dat hij de rest van dit weekend moet missen en wensen wij hem natuurlijk vooral een goed en voorspoedig herstel toe. Aan de andere kant is het ook wel weer mooi en interessant om te zien hoe een Liam Lawson zich nu in deze omstandigheden staande houdt. Wat betreft Ricciardo vind ik het in ieder geval fijn dat het qua verwondingen niet heel ernstig is of in ieder geval niet erger dan dit is."

Keuze voor Lawson in plaats van De Vries logisch

Lammers noemt Liam Lawson al, die dit weekend zijn F1-debuut mag maken. De Nieuw-Zeelander is de officiële reservecoureur van beide Red Bull-teams en dus is het logisch dat hij naar voren is geschoven als plan B. Nyck de Vries is contractueel ook nog altijd aan Red Bull gelieerd, al vindt Lammers het niet verrassend dat de keuze op Lawson is gevallen. "Ik sta daar eigenlijk heel pragmatisch in en ben er niet zo romantisch bij betrokken. Nyck heeft een aantal races de gelegenheid gehad om zichzelf te laten zien, zowel qua snelheid als ook qua persoonlijkheid."

"Uiteindelijk hebben ze besloten om hem te laten gaan, dus het zal wel ergens aan gelegen hebben. Ik weet natuurlijk niet precies aan wat, maar in tegenstelling tot wat veel andere mensen vinden, denk ik dat Nyck een eerlijke kans heeft gehad bij AlphaTauri in de Formule 1. Hij heeft ook de kans gehad om te laten zien of er potentieel is", vervolgt Lammers het gesprek in Zandvoort. "Nyck is 28, dus hij heeft ook niet het excuus dat hij nog meer aanlooptijd nodig heeft. We zien hier namelijk ook mensen als Oscar Piastri of Logan Sargeant rondrijden. Met heel weinig ervaring laten die genoeg zien, dus nee, ik heb eigenlijk niet zozeer aan een invalbeurt van Nyck gedacht."

Video: Het momentje van Liam Lawson in de derde vrije training