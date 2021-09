Lammers: “Nog nooit zoveel auto’s naast elkaar in Slotemakerbocht”

Wat betreft de actie op het circuit kwam het zondag vooral aan op de openingsfase van de race. Nadat de twintig Formule 1-wagens zich na de start zonder kleerscheuren door de eerste bochten hadden gewurmd, volgden er even geen positiewisselingen meer. De Dutch Grand Prix werd daarna vooral een tactische strijd. Jan Lammers is echter content over wat hij zondag heeft gezien.

“Dat er wordt ingehaald tijdens een race, is niet altijd een standaard gegeven. Maar we hebben wel veel onorthodoxe inhaalacties gezien”, zegt Lammers op een vraag van Motorsport.com. “Zo heb ik nog nooit zoveel auto’s in de Slotemakerbocht en bij het Scheivlak naast elkaar zien rijden.” De meest spraakmakende inhaalactie kwam in ronde 66, toen Sergio Perez Lando Norris buitenom in de Tarzanbocht passeerde voor de negende plek, waarna beide coureurs bij het uitkomen tegen elkaar aan kwamen. ”De laatste keer dat ik zo’n strijd in de Tarzanbocht zag, was met James Hunt en Mario Andretti. Dat was echt fantastisch om te zien.”

Voor de editie van volgend jaar zal gekeken worden of de DRS alsnog eerder kan worden geactiveerd, zodat er aan het einde van het rechte stuk meer mogelijk is voor de Formule 1-coureurs. “Misschien dat we het zo nog kunnen verbeteren. Maar gelukkig hebben we afgelopen weekend al een hoop actie gezien”, aldus Lammers. Dat er op een bepaald moment even niet veel gebeurde in de race, was volgens de Zandvoorter helemaal niet erg. Lachend: “Ik denk dat de mensen zondag ook wel een rustmomentje konden gebruiken!”

Ook Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk is te spreken over de actie die de baan produceerde. “Ik zag Sergio Perez, die van achteruit moest komen, een paar mooie acties buitenom maken”, aldus Van Overdijk tegen Motorsport.com. “We waren benieuwd hoe de baan zich zou houden tijdens een wedstrijddag. Maar volgens mij hebben de fans wel genoten van hetgeen er op de baan gebeurde, nog los van de sfeer. Niet alleen bij de Formule 1, maar ook bij de Formule 3 en de Porsche Supercup hebben we heel veel mooie dingen hebben gezien. Maar aangezien het de eerste Grand Prix in 36 jaar was, denk ik dat iedereen op de eerste plaats al heel blij was dat de Formule 1 überhaupt terug was in Nederland. Alles wat we dit weekend verder nog te zien hebben gekregen, is echt een toetje geweest.”