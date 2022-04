Lammers hoopt dat F1 DRS kan schrappen: "Is democratiseren van de sport"

De Formule 1 heeft het afschaffen van DRS, oftewel het openklappen van de achtervleugel om inhalen te bevorderen, als stip aan de horizon gezet. Het nieuwe reglement moet coureurs in staat stellen om elkaar dichter te volgen en op meerdere plekken in te halen. Doordat de amusementswaarde in Jeddah tamelijk hoog lag, is het afschaffen van DRS na de race naar voren gebracht, al achtten coureurs dat nog te vroeg. Max Verstappen gaf ruiterlijk toe dat hij Charles Leclerc zonder DRS niet had kunnen pakken en laatstgenoemde voegde toe dat de races zonder het hulpmiddel nog tamelijk saai zouden zijn.

Het blijft met andere woorden nog even toekomstmuziek en geen realiteit voor de korte termijn. Desondanks hoopt Jan Lammers wel dat de ingeslagen weg DRS uiteindelijk overbodig maakt. "Ik denk dat zondag een aankondiging is geweest van dat we DRS in de toekomst weer kunnen afschaffen", laat de voormalig F1-coureur in gesprek met Motorsport.com weten. "Zoals de auto’s nu zijn, kun je binnen een halve seconde achter een ander rijden en komt de auto zelfs nog weer tot leven. Dat is denk ik een goede ontwikkeling. Ze zijn geslaagd in hun streven om het racen closer te maken en dan wil je het natuurlijk ook zo puur mogelijk hebben."

Voor dat laatste zou de koningsklasse eigenlijk weer afscheid moeten nemen van het kunstmatige middel. "DRS is natuurlijk het democratiseren van de sport, wat nergens op slaat. Dit is een beetje het idee: diegene op de tweede plek moet ook een kans hebben, dus laat die maar even vijfentwintig of twintig kilometer harder rijden op het rechte stuk. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat moet er eigenlijk uit, want DRS is ontstaan in een ander tijdperk waarin je nog niet dicht achter elkaar kon rijden en waarin er ook niet ingehaald werd", zo vervolgt Lammers.

"Nu is het inhalen bij de vleet, maar wel vaak op een belachelijk eenvoudige manier. Het lijkt wel alsof een Formule 2-auto een Formule 3 inhaalt, het heeft niks met skills van de rijder te maken. Als je de rijdersskills nog meer tot zijn recht wil laten komen en in beeld wilt hebben, dan moet DRS er eigenlijk af." Lammers wil ermee aangeven dat inhaalacties dan meer op de coureurs aankomen en dat die coureurs ook meer moeten nadenken over waar ze de inhaalactie inzetten. Nu worden de inhaalpunten op het circuit nog gedefinieerd door waar de DRS-zones worden geplaatst.

Wedstrijdleiding onzichtbaar en dus goed in Jeddah

Over de stewards van dienst en de vernieuwde wedstrijdleiding is Lammers tot dusver wel te spreken. "Ik moet zeggen: hoe de wedstrijdleiding zich afgelopen zondag ook weer heeft gedragen, was erg goed. Niet meteen allerlei dingen als ‘under investigation’ in beeld brengen, nee, zondag was de arbitrage vrijwel onzichtbaar en dat is precies wat je wilt zien. Er was geen controverse na de race. Max zal misschien terugkijken en denken ‘misschien had ik niet moeten miepen over dat achterlicht en over dat lijntje’, maar al met al denk ik dat we een mooie race hebben gezien, ook qua wedstrijdleiding. Daar straalde erg veel rust en ook overtuiging uit", besluit de 65-jarige Zandvoorter.