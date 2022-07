Lammers over fans die zich misdragen: Ze moeten zich doodschamen

Tijdens het Formule 1-weekend in Spielberg lieten meerdere fans via social media weten dat zij lastig waren gevallen door andere bezoekers van het evenement. Er werd onder meer melding gemaakt van seksuele intimidatie, racisme en homofobie.

"Het is gênant. Zo wil je als Nederland niet gezien worden", reageert Jan Lammers tegenover Motorsport.com op de berichten dat Nederlandse bezoekers van de Oostenrijkse F1-race zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. "Het is onfatsoenlijk. Mensen moeten zo langzamerhand toch snappen dat je zoiets niet doet. Zo ga je niet met elkaar om."

Gevraagd wat de Formule 1 kan doen om dergelijk gedrag tegen te gaan, laat Lammers weten: "Wat ze nu al aan het doen zijn. Het veroordelen. En daar waar mogelijk, moet je het ook aanpakken." Volgens de Zandvoorter is er uiteindelijk sprake van een breder maatschappelijk probleem. "Het is niet alleen bij het autoracen dat dit gebeurt. In de voetbalstadions hebben we regelmatig van dit soort taferelen gehad. Dat is zich aan het verbeteren. Maar dat het nu ineens in de racerij de kop opsteekt, via de Nederlandse fans, dat is niet fijn. Ik denk dat ze er zelf ook niet trots op zullen zijn. Ik hoop dat het om een kleine kern ging van de 60.000 Nederlanders die bij de race in Oostenrijk waren, en dat diegenen hiervan hebben geleerd en zich vanaf nu beter gedragen."

De Formule 1 liet zondag in een verklaring weten in gesprek te zullen gaan met de promotor van de Oostenrijkse Grand Prix. Op de vraag wat je als organisator van een race kan doen, wijst Lammers, die als sportief directeur betrokken is bij de Dutch Grand Prix, vooral op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers: "Het komt natuurlijk uit de stembanden van de mensen die daar zitten. Die moeten daar hun eigen verantwoording voor nemen." Dat neemt niet weg dat de Dutch Grand Prix al het mogelijke zal doen om ervoor te zorgen dat alle bezoekers zich welkom voelen op Circuit Zandvoort. "Wij kunnen daar als evenement maximaal op toezien door onze bewaking goed te instrueren om hier zo veel mogelijk op te controleren", aldus Lammers. "We willen een evenement waar iedereen het naar zijn zin kan hebben. Er moeten geen groepen zijn die zich om wat voor reden dan ook ongemakkelijk voelen. Op de eerste plaats is er dus de sociale plicht die iedere burger heeft, maar datgene wat we als organisatie kunnen doen, zullen we ook zeker doen."

'Kap hiermee'

Regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen gaf zondag na de race aan dat er mogelijk ook iets gedaan kan worden op het gebied van alcoholgebruik. Lammers: "Natuurlijk. Maar ik wil er toch op blijven hameren dat de personen in kwestie hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat wij ons best moeten doen om hen te corrigeren, daar moeten ze zich toch voor doodschamen? Als jij daar komt als fan van Max Verstappen en fan van de autoracerij, dan moeten die zich toch niet voor jou hoeven schamen? Of het nu gaat om buitensporig alcoholgebruik, verkeerd taalgebruik of ander fout gedrag, de mensen moeten hun op eigen verantwoordelijkheid aangesproken worden. Het gaat er ook niet om of je ermee wegkomt of niet. Sommige dingen doe je gewoon niet omdat het immoreel is. Dus kap daarmee. Voor jezelf, maar ook voor ons. Max veroordeelt het, wij veroordelen het, de Formule 1 veroordeelt het. Als je als fan zijnde je coureur wil ondersteunen, ondersteun hem da. Maar ga niet dit soort dingen doen."

Of het misschien een idee is om stewards op de tribunes te plaatsen, zoals dat in het voetbal inmiddels gebruikelijk is? Lammers: "Nou, dan gaat het wel de foute kant op. Stelen, en dat leer je kinderen ook, moet je niet doen omdat er een kans is dat je gepakt wordt. Nee, je moet dat gewoon niet doen, omdat we niet zo met elkaar omgaan. Dat doe je gewoon niet. En voor dit geldt hetzelfde. Je moet het niet doen, omdat er anders een kans is dat je een bekeuring krijgt of wat dan ook. Nee, je moet het niet doen, omdat je van mening bent dat we zo niet met elkaar omgaan. Als je naar een evenement gaat, heb je gewoon de plicht om een bijdrage te leveren om het evenement aangenaam voor elkaar te maken. Je moet geen stoorzender zijn."

