Lammers: Moet gek lopen als Zandvoort niet langer op F1-kalender staat

De Grand Prix van Zandvoort maakte vorig jaar een verpletterende rentree op de Formule 1-kalender. Voor het eerst sinds 1985 diende het circuit aan het strand weer als decor van de koningsklasse en de praktijk stelde allesbehalve teleur. De organisatie kreeg weliswaar met de coronaregels te maken, waardoor het evenement met slechts twee derde van de totale bezetting mocht plaatsvinden, maar dat nam niet weg dat de Dutch GP wereldwijd een goede indruk achterliet. Het weer hielp een handje, de oranjezee was indrukwekkend en als kers op de taart voor veel van de toeschouwers wist Max Verstappen Mercedes te verslaan voor winst.

Het roept de vraag op hoe de editie van 2021 te evenaren valt in Zandvoort, laat staan te overtreffen. "Nou ja, we hebben dit jaar in ieder geval nog meer toeschouwers, dus ook nog meer mensen om er een mooi feest van te maken. De mensen maken uiteindelijk toch het feest", trapt sportief directeur Jan Lammers af in gesprek met Motorsport.com. "Vorig jaar hebben we de ongeplaceerde kaarten moeten annuleren en dat ging nou net om de gezinnen. Dat heeft best een beetje pijn gedaan bij ons en maakte ook dat het gedeelte tussen de Hugenholtzbocht en het Scheivlak leeg moest blijven. Dit jaar is dat anders, waardoor ik nu al niet kan wachten op alle TV-beelden vanuit de lucht. We krijgen nog meer oranje te zien, zo'n dertig- tot veertigduizend mensen extra per dag."

"Verder hebben we dit jaar veel meer entertainment", vervolgt Lammers. "Vorig jaar hadden we alleen een DJ door de coronaregels, maar dit jaar hebben we vijf verschillende podia waarmee we het entertainment naar de mensen toe brengen. Dat hebben we trouwens ook geleerd van vorig jaar. We wilden eerst één groot podium neerzetten, maar in dat geval moest iedereen - inclusief de gezinnen - daarnaartoe komen. Nu is het veel meer verdeeld. Eigenlijk zijn er heel veel redenen om aan te nemen dat de beleving voor de bezoekers op het circuit dit jaar nog beter gaat zijn. Of de uitslag van de race en de beleving daarvan ook beter gaan zijn, dat moeten we nog zien." Dat laatste verwacht Lammers overigens wel, al is het maar omdat de 2022-auto's met het grondeffect dit jaar voor meer baanactie zorgen en er wordt getest met DRS door de Luyendykbocht.

De Formule 1 nog twee jaar langer in Zandvoort?

De editie van dit jaar is strikt genomen al de middelste van het contract dat is ondertekend. Zo heeft Zandvoort in eerste instantie een F1-deal voor drie jaren gekregen, met een optie voor nog twee seizoenen. Die optie ligt primair bij Zandvoort en moet door de Dutch GP-organisatie worden gelicht als de voorwaarden goed genoeg zijn. De knoop wordt pas na het aanstaande raceweekend doorgehakt, al lijkt niets een langer verblijf van de Formule 1 in de weg te staan. "Wij zijn natuurlijk superblij met ons evenement en met de Formule 1 als geheel. We zijn ook blij met Max en met hoe het leeft hier, maar laten we ook niet vergeten hoe blij FOM andersom met ons is. Dat zie je heel erg duidelijk terug. Je ziet gewoon een hele goede samenwerking en een hele goede relatie, dus het zou eigenlijk heel vreemd zijn als dat geen vervolg krijgt", denkt Lammers dat de Formule 1 nog minimaal twee jaar langer naar de duinen komt. "Ik ben daar heel positief over gestemd."

De blik van Lammers is overigens al iets verder naar voren gericht. De sportief directeur heeft namelijk grootse plannen voor de komende jaren met Grand Prix van Nederland. "Wij zijn heel gemotiveerd om nog veel verder te gaan. Dat geldt zowel qua duurzaamheid als ook qua de beleving voor de bezoekers. Daarmee bedoel ik trouwens niet alleen de bezoekers van het circuit, maar ook de mensen voor de buis moeten een heel mooi evenement krijgen voorgeschoteld."

Zandvoort legt lat hoger voor Europese GP's

Waar Lammers zegt dat Formula One Management erg te spreken is over het evenement in Zandvoort, werd dat woensdag nog maar eens onderstreept door F1 CEO Stefano Domenicali. "De eerste keer sinds 1985, vorig jaar dus, was ik best onder de indruk. Het is makkelijk om dat te zeggen, maar ik zeg dat echt niet bij iedere race. Toen ik de organisatie voor het eerst sprak in coronatijd waren de omstandigheden lastig, maar de organisatie was vastberaden om een bijzonder evenement terug te brengen naar Zandvoort. Dat hebben ze gedaan en daarmee hebben ze de lat hoger gelegd voor andere races. Ze hebben de lat vooral hoger gelegd voor andere Europese races."

Dat laatste heeft onder meer tot een mentale omslag bij de organisatie in Spa-Francorchamps geleid. Het prachtige circuit in de Ardennen leek eerder dit jaar van de kalender te vallen, maar heeft door het uitstellen van Zuid-Afrika met een jaar alsnog een plek gekregen voor 2023. Voor de iets langere termijn is de toekomst van Spa echter ongewis en dreigt een rotatiesysteem. Of zoals Domenicali in Zandvoort zegt: "Veel Grands Prix willen een race en het is aan mij om een goede balans te vinden." Om het niveau van de gehele kalender omhoog te krikken kijken organisatie bij elkaar in de keuken. Zo is een delegatie van Zandvoort naar Miami geweest en zijn er dit weekend organisatoren uit Miami en Las Vegas in Nederland. "Dat is waar en dat is ook de juiste manier om het te doen. Zo kunnen organisaties zien hoe ze hun eigen evenement nog verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld qua logistiek en fanzones. Daarom delen we al die kennis."

Als er wordt gevraagd naar de verbeterpunten voor Zandvoort heeft Domenicali niet heel veel te melden, al wijst hij vooral naar de infrastructuur. "Daar kunnen we nog aan werken. Zandvoort is een prachtige en historische plek, maar het is wel klein. Alle dingen die we kunnen doen om de beleving van fans te verbeteren, moeten we samen naar kijken. Dit gaat natuurlijk op een opbouwende manier, zodat we het samen kunnen verbeteren", sluit Domenicali af.