Tijdens het Oostenrijkse Grand Prix-weekend was er veel discussie over het overschrijden van track limits. Het hele weekend was de wedstrijdleiding bezig met het schrappen van tijden doordat diverse Formule 1-coureurs met vier wielen buiten de witte lijn kwamen in de negende en tiende bocht. In en na de race werd pijnlijk duidelijk hoe groot het probleem écht was. Sommige heren werden tijdens de GP gewaarschuwd en bestraft. Na afloop bleek dat de FIA maar liefst 1.200 meldingen had gekregen van potentiële overschrijdingen. Een aantal uren na de Grand Prix werd er nog een aantal rijders bestraft. Pas daarna kon de uitslag definitief worden gemaakt.

Jan Lammers kon het debacle in ieder geval niet waarderen. "Het is een belachelijke situatie. Waar heb je het over?", zegt de voormalig F1-coureur tegen Motorsport.com. "Stel dat je van de ene op de andere training zegt: 'Oké, we heffen de track limits op.' Wat ga je dan zien? Dan gaan die auto's hooguit 50 centimeter meer buiten de baan, een halve meter. Want als je nog verder dan dat gaat, wordt het weer langzamer. Vooral in die twee laatste bochten: laat gaan. Het feit dat je even over die lijn gaat, what's the big deal? Staat daar wegenbelasting op of zo, of is die verf heel duur? Waar heb je het in de lieve vrede over. Laat gaan, geef vrij. Kijk wat voor een werk ze eraan hebben en wat voor onduidelijkheid. Het is toch geen tennis? Daar heb je track line technology. Dus zorg dat je of een circuit ontwerpt dat buiten de lijnen niet loont of geef het vrij."

De sportief directeur van de Dutch Grand Prix haalt vervolgens Circuit Zandvoort erbij: "Succes! Als je daar denkt de bocht af te kunnen snijden omdat je sneller wil zijn... dat gaat gewoon niet. Ook al zou je in Zandvoort alle track limits vrijgeven, je kan daar nergens voordeel uit halen", vervolgt hij. "En in Oostenrijk, en dan met name in die laatste twee bochten... als je het inderdaad vrijgeeft, dan zul je zien dat ze misschien een achterbandbreedte verder buiten de lijn komen en that's it. Ik zou zeggen: leg die lijn een meter naar buiten, dan is het ook opgelost. Maar is dat dan wat moet gebeuren? Je neemt jezelf dan toch in de maling?" De stewards waren wel van mening dat er een oplossing moet komen. "Ja, dit slaat gewoon nergens op. En dan kun je natuurlijk zeggen: 'Dit geldt voor iedereen.' Dat snap ik wel, maar doe niet zo moeilijk."

Grindbakken

Tijdens het raceweekend werd ook al geopperd om vanaf 2024 grindbakken toe te voegen, iets wat de FIA naar aanleiding van de Oostenrijkse Grand Prix van 2022 al had aangekaart. Het circuit zelf is daar niet zo happig op, aangezien het ook de MotoGP ontvangt en die coureurs door grindbakken juist nog meer in gevaar komen. Lammers zelf vindt grind ook geen goed idee. "Grindbakken? Ik bedoel, hebben we nog niet genoeg rode vlaggen?", vervolgt de 67-jarige Zandvoorter, die ook niet begreep waarom de wedstrijdleiding een virtual safety car inschakelde voor de uitvalbeurt van Haas-coureur Nico Hülkenberg. "Die auto staat al ver weg. Qua kansberekening is er een hele kleine kans dat dat een gevaar oplevert. Als je alleen in die bocht, dus niet in een hele sector, een gele vlag doet en dat het, zodra je die auto voorbij bent, weer groen is, dan pak je het op een praktische manier aan. Mensen moeten misschien iets eerder remmen, maar dan is er niets aan de hand. Nu was er gelijk een virtuele neutralisatie. Omdat daar een auto staat, moet je over de hele baan traag rijden. Waarom?"

Lammers vindt dat het momenteel ontbreekt aan gezond verstand en dat in F1 ook te vaak naar een rode vlag wordt gegrepen. Hij begrijpt dan ook totaal niet waarom de wedstrijdleiding in Spa afgelopen weekend de race juist wel liet herstarten in verraderlijke omstandigheden. Door de harde regen verongelukte de nog maar 18-jarige Nederlander Dilano van 't Hoff. "Als je in dat contrast kijkt naar wat op Spa gebeurt, waar gewoon een race gestart wordt in absurde omstandigheden. Het kwam met bakken uit de hemel en het waren jonge rijders. Dan denk je echt van, zijn logica en gezond verstand nou met vakantie?", besluit Lammers duidelijk.

