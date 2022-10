Nyck de Vries werd tijdens het Japanse Grand Prix-weekend bevestigd als AlphaTauri-coureur voor het Formule 1-seizoen 2023. De Nederlander vervangt de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly en wordt ploegmaat van Yuki Tsunoda, die momenteel in zijn tweede jaar zit bij het Italiaanse team. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers vindt het fantastisch dat F1 een tweede Nederlandse rijder krijgt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix mogen we in onze handen knijpen met hoe goed Nederland het momenteel doet in de autosport. "We hebben Rinus van Kalmthout ook nog in de IndyCar, MP Motorsport heeft de titel in de Formule 2 gepakt, er is met Atze Kerkhof een rijderscoach actief bij Alfa Romeo en met Rudy van Buren een simcoureur bij Red Bull Racing. Er waren tijden dat dit soort zaken totaal ondenkbaar waren", zegt Lammers bij de De Telegraaf.

De Vries werd geprezen voor zijn optreden op Monza. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet de Fries dan ook als potentiële leider bij AlphaTauri, ondanks dat de Nederlander amper Formule 1-ervaring heeft. De verwachtingen zijn hooggespannen, al houdt Lammers het liever realistischer. De 66-jarige Zandvoorter stelt dat zijn landgenoot geweldige dingen heeft laten zien in Italië, maar dat de coureur achteraf ook verklaarde dat er veel zaken meezaten. "We moeten het niet mooier maken dan het is en Nyck volgend jaar de eerste helft van het seizoen de tijd geven om zich senang te voelen in de auto en alles wat erbij komt kijken. Daar moeten we hem de tijd voor gunnen", vervolgt Lammers. "Hopelijk maakt AlphaTauri nog wat vorderingen. Dan mogen we Nyck na de zomerstop echt gaan beoordelen. Alles wat hij eerder kan bewerkstelligen, is mooi meegenomen." Volgens Lammers moet Tsunoda niet worden onderschat. "Het wordt geen inkoppertje en laten we dan ook niet te vroeg oordelen.”

Viaplay-analist Christijan Albers stelt dat De Vries zijn geluk zelf heeft gecreëerd: "Hij is blijven doorvechten en als testrijder betrokken gebleven bij de Formule 1. Hij heeft nooit opgegeven", aldus de oud-F1-coureur tegenover dezelfde krant. Het was voor de Nederlander in Italië niet zijn eerste keer in een F1-auto dit jaar. In Spanje nam hij VT1 voor zijn rekening bij Williams. Datzelfde deed hij voor Mercedes in Frankrijk en op de vrijdag van het Italiaanse Grand Prix-weekend bij Aston Martin. Volgens Albers heeft de toekomstig F1-coureur daar veel ervaring kunnen opdoen. De analist verwacht dat zijn landgenoot een prima 2023 kan draaien. "Hij zal ook wel moeten, want hij zal zijn teamgenoot Yuki Tsunoda moeten verslaan. Daar heb ik wel vertrouwen in. Tsunoda is heel goed begonnen vorig jaar, maar daarna wel ingezakt."