Jan Lammers blikt terug op F1-seizoen Max Verstappen: "Hij domineerde niet"

Na 22 Grands Prix kwam in Abu Dhabi het Formule 1-seizoen 2022 tot een einde. Het werd een jaar waarin Max Verstappen een record verbrak, tweevoudig wereldkampioen Formule 1 werd, Red Bull Racing als team nooit eerder zoveel punten verzamelde, Kevin Magnussen pole-position pakte, Nyck de Vries zijn F1-debuut maakte en George Russell Grand Prix-winnaar werd. Er gebeurde meer dan genoeg in het afgelopen jaar. Motorsport.com blikt met Jan Lammers terug op het seizoen.

Heeft de sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix genoten? "Ja, eigenlijk immens", trapt hij af. "Ik weet niet of wij ons met z'n allen realiseren hoe bijzonder dit jaar was. We hebben natuurlijk het record met vijftien overwinningen van Max. Dat is echt heel bijzonder. Meestal komen dergelijke zeges voor uit dominantie. Het meest bijzondere van alles is nog dat Max niet gedomineerd heeft. De laatste paar races leken er makkelijk uit te zien, maar hij heeft er nog flink voor moeten vechten en is zelfs nog met een beetje tegenslag aan het seizoen begonnen. Als je op die manier kijkt naar alle gewonnen races, dan is dat heel bijzonder. Iedere autosportliefhebber mag dankbaar zijn dat je deze generatie meemaakt."

Zo was Max altijd al

Zoals vermeld verbrak Verstappen dus het record van meeste overwinningen in een seizoen. De 25-jarige coureur begon aan 2022 met twintig stuks achter zijn naam, maar inmiddels zijn het er 35. Op de vraag of dit Verstappens beste F1-seizoen was, antwoordt Lammers. "Als je puur kijkt naar zijn resultaten, dan is dat zo. Ik denk wat hij dit jaar gedaan heeft, dat is gewoon de Max die hij al vanaf zijn veertiende, vijftiende of zestiende was. Natuurlijk leer je je kwaliteiten beter te verdelen en te doseren gedurende het weekend", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur. "Vaak wil je in de eerste ronde op vrijdag al de snelste zijn. Maar mensen die ouder worden beseffen gewoon dat ze maar een meter op kop te hoeven liggen en dat is zondagmiddag. Max is wel iemand die er altijd staat en altijd aan staat. Wat dat betreft komt George Russell daar het dichtste bij in de buurt. Hij is ook iemand die constant presteert. Statistisch gezien was het Max' beste seizoen, maar ik denk dat hij altijd zo geweest is."

Verstappens seizoen begon niet heel voortvarend. In twee van de drie eerste Grands Prix gaf de RB18 de geest en keek hij na Australië al tegen een achterstand van 46 punten aan ten opzichte van Charles Leclerc. Frustrerend liet hij weten wel meer dan 45 races nodig te hebben om nog aanspraak te kunnen blijven maken op de titel. Uiteindelijk viel het allemaal zijn kant op. Lammers denkt dat met name het harde werken de doorslag gaf. "Van zowel zijn team als van hem. Als je na drie races de stand opmaakt is toch de filosofie dat alleen rust je kan redden. Dus rustig je hoofd erbij houden en nuchter je diagnoses en analyses stellen. Het is uiteindelijk gewoon de juiste gedachte kiezen en de juiste acties ondernemen. Dat bepaalt of je je succes te boven komt. Dat heeft Red Bull gedaan vanuit hun potentieel."

Bekijk het hele interview met Jan Lammers bovenaan deze pagina.