Lammers hoopt dat Dutch GP niet 'besmeurd' wordt door boegeroep

Op social media gaan al een paar dagen berichten rond waarin wordt opgeroepen vooral niet te gaan joelen naar Lewis Hamilton. Sinds de clash tussen de Mercedes-coureur en Max Verstappen in de eerste ronde van de Britse Grand Prix gaan er verhalen rond dat de regerend wereldkampioen in de thuisrace van de Red Bull-coureur wel eens massaal op boegeroep getrakteerd zou kunnen worden.

“Uiteindelijk is het voor ieder zijn eigen rekening”, zegt Jan Lammers op Circuit Zandvoort tegen Motorsport.com. “Ik denk dat als mensen boe gaan roepen of onsportieve geluiden gaan maken, zij daarmee vooral iets over zichzelf zeggen.” Volgens de sportieve baas van de organisatie verdient Hamilton respect voor alles wat hij in de Formule 1 heeft bereikt. “We moeten niet vergeten: we hebben het over een zevenvoudig wereldkampioen. Ik heb het al vaker gezegd maar als Cristiano Ronaldo of Lionel Messi de Johan Cruijff Arena binnenloopt, dan verdienen die mannen ook applaus van beide partijen. Ik vind dat als je een zevenvoudig wereldkampioen op jouw thuiscircuit ontvangt, je dat met een stukje niveau en een stukje verstand moet doen en een stukje sportiviteit moet tonen. Maar uiteindelijk is het een evenement van de toeschouwers. Het is hun evenement. Maar zorg dat je er later met trots op terug kan kijken. We hebben het vaak over respect. Maar respect moet je eerst geven voordat je het kan krijgen.”

De organisatie heeft uiteindelijk echter maar beperkt invloed op het gedrag van de toeschouwers. “Natuurlijk”, erkent Lammers. “En ik wil ook niet het belerende baasje zijn die even gaat vertellen wat de mensen moeten gaan doen. Ik kan ze hooguit voer voor gedachten geven. En dan hoop ik dat ze overwegen om ons te helpen om er een mooi evenement van te maken. Want nu ik dit zeg, moet ik ook gelijk denken aan alle mensen die hier al anderhalf tot twee jaar keihard aan het werk zijn. Ik zou de toeschouwers willen vragen: help de mensen die het evenement tot stand hebben gebracht om er iets van te maken waar we straks met trots op terug kunnen kijken en besmeur het niet met jouw reactie op één incident.”

'Vijf miljoen mensen positief over Dutch GP'

Hoewel er in de afgelopen periode veel negatieve reacties waren op het doorgaan van de Dutch Grand Prix, terwijl meerdaagse muziekfestivals waarbij gekampeerd wordt nog altijd niet mogen, denkt Lammers dat de groep tegenstanders niet zo heel groot is. “Ik denk - en dat is een persoonlijke inschatting - dat minimaal vijf of zes miljoen mensen in Nederland positief tegenover de Dutch Grand Prix staan. Dat zijn ook de mensen die de sport een beetje volgen”, zegt Lammers. “Maar die maken hun mening niet allemaal kenbaar. Niet iedereen zit op social media. En dan zijn er nog een paar miljoen mensen die er neutraal in staan. Die zijn niet voor en niet tegen. Ik denk dat de mensen die écht tegen zijn, toch wel een kleinere groep vormen. Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet, maar dat is wel wat ik hoop.”

Tot op het laatste moment probeerde milieubewegingen het evenement tegen te houden. Lammers: “Als groot evenement zijnde heb je het ermee te doen. We hebben gezien wat de bouwwereld een paar jaar geleden met de stikstofsituatie heeft moeten incasseren en hoeveel schade en vertraging dat heeft opgeleverd. Daar hebben we met zijn allen gelukkig van geleerd. Ook de overheid. Het maakt ons uiteindelijk allemaal wijzer. Want zonder conflict word je niet wijzer. Als je naar school gaat en er stelt niemand een vraag, dan leer je ook niets. Dus je hebt conflicten nodig om beter en sterker te worden. Zo proberen wij als organisatie met aandacht te luisteren naar eenieder die een reëel bezwaar heeft, en er dan ook iets aan te doen. Met de meesten komen we eruit, maar met een aantal niet. That’s life.”

