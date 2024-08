Lammers: "Dutch GP na 2025 geen inkoppertje voor ons"

Nadat er aanvankelijk een driejarige deal was gesloten met de Formule 1, is het contract van de Dutch Grand Prix met twee jaar verlengd, zodat de koningsklasse van de autosport ook in 2024 en 2025 op het Noord-Hollandse circuit te bewonderen is. De verwachting was dat er deze zomer duidelijkheid zou komen over de verdere toekomst van het evenement, maar Robert van Overdijk, de CEO van de Dutch Grand Prix, liet tijdens het F1-weekend op Spa-Francorchamps optekenen dat er op korte termijn geen nieuws aankomt over de situatie vanaf 2026.

Van Overdijk zei dat de Formule 1 graag verder zou gaan met de Dutch Grand Prix, maar dat de partijen achter de race eerst een marktinventarisatie willen uitvoeren om er zeker van te zijn dat de race ook op de lange termijn levensvatbaar is. Een belangrijke rol hierin speelt de voorgenomen BTW-verhoging op toegangskaarten van 9 naar 21 procent, die het nieuwe kabinet voor 2026 wil doorvoeren. "Dat betekent dat je aan de kaartkopers minimaal, dus nog los van de inflatie, 12 procent prijsstijging moet doorberekenen. Maar ergens houdt de prijselasticiteit op", aldus Van Overdijk in België tegen Motorsport.com.

"Het is geen inkoppertje voor ons", benadrukt Jan Lammers tegenover Motorsport.com als het gaat om 2026 en verder. Wie graag nog eens de Formule 1 op Circuit Zandvoort wil zien rijden, moet volgens hem dan ook niet te lang wachten. "2024 en 2025 zijn de laatste Grands Prix die voorlopig gegarandeerd zijn. En om die reden eigenlijk extra bijzonder. Dus wacht niet te lang, want straks heb je zoiets van: 'Tsjonge, dat was toch eigenlijk wel fantastisch, dat we de Formule 1 in Zandvoort hadden. Ik wilde dat ik in die jaren gegaan was.' Neem het niet voor lief. Nu kan het nog."

De voorbereidingen op de Dutch Grand Prix van dit jaar verlopen 'prima' volgens Lammers. "Het gaat hartstikke lekker. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar, maar we verwachten weer een vol huis", aldus de voormalig F1-coureur. "Vooral voor de mensen die wat minder willen besteden is de vrijdag een erg leuke optie. De Super Friday is iets waarmee wij ons specifiek onderscheiden van de andere Grands Prix, aangezien wij die dag zeer serieus hebben ingevuld. We hebben een Opening Show met interviews met de rijders en Snollebollekes, en een Closing Party met optredens van Armin van Buuren en Di-Rect."

Naast de Formule 1 komen in het laatste weekend van augustus ook de F1 Academy, met Emely de Heus in de kleuren van Red Bull-Ford, en de Porsche Supercup, waarin Larry ten Voorde aan de leiding gaat in het klassement, in actie. Wat betreft het hoofdprogramma verwacht Lammers een erg spannend weekend. "We hebben in de Formule 1 natuurlijk een status quo om van te smullen. Er zijn drie of vier verschillende kanshebbers voor de overwinning. En dan heb ik over het aantal teams dat mogelijk kan winnen. Als je het over de coureurs hebt, ligt het aantal nog veel hoger."