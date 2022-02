Lammers: Best mogelijk dat Masi eer aan zichzelf gehouden heeft

Michael Masi lag naar aanleiding van de controversiële beslissingen in de slotfase in Abu Dhabi onder vuur. Maanden werd gespeculeerd over de rol van Masi als wedstrijdleider in de koningsklasse. De FIA is donderdag naar buitengekomen met een actieplan. Hierbij werd niet alleen de Virtual Race Control Room geïntroduceerd, maar maakte de internationale autosportbond ook bekend dat Masi niet meer onderdeel uitmaakt van de wedstrijdleiding. De herstructurering betekent dat Niels Wittich (DTM) en Eduardo Freitas (WEC) op gedeelde basis de taken van Masi overnemen. Het tweetal krijgt steun van de Virtual Race Control Room, wat vergelijkbaar is met de VAR uit het voetbal.

Het is niet zo dat Masi de zak kreeg en ineens iemand anders het doet. Zo simpel is het niet. Jan Lammers

Jan Lammers ziet de wijzigingen niet als het vertrek van Masi, maar als een nieuwe structuur met een andere rolverdeling. "Het lijkt erop dat de conclusie is, dat op het moment zelf er minder aan één man overgelaten moet worden. Dus wat dat betreft wordt het nu veel meer in de breedte getrokken", zegt Lammers exclusief tegen Motorsport.com. Op de vraag of de FIA hiermee de juiste beslissingen heeft genomen, antwoordt de sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix. "Dat is niet aan mij om te beoordelen. Er zijn natuurlijk veel dingen veranderd. In de eerste plaats is Jean Todt vervangen door Mohammed Ben Sulayem en wordt nu Masi vervangen door een breder team, met twee afwisselende racedirecteuren. Daarboven zit dan Herbie Blash die dat overziet. Zij worden gemonitord vanuit Genève om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Het is meer de conclusie dat dit soort cruciale beslissingen niet aan één man overgelaten moeten worden. Vandaar dat het vanaf nu vanuit een veel breder panel wordt gedaan. Ik vind dit qua structuur in ieder geval beter."

Is het Masi zijn eigen keuze?

Masi is racedirecteur af, maar krijgt volgens de FIA wel een andere positie binnen de organisatie. De Australiër heeft de afgelopen tijd veel naar zijn hoofd gekregen, al is het volgens Lammers Masi's eigen keuze om eventueel nog langer bij de internationale autosportbond te willen aanblijven. "Dat is zijn beslissing, dat kan ik niet beoordelen", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur. "Men pakt nu de dramatische versie van het verhaal, waarin het lijkt alsof Masi geslachtofferd is. Ik denk dat het veel verder gaat dan dat, als je ziet hoe het nu is ingevuld. Het kan best zijn dat Michael gezegd heeft dat hij erop deze manier niet achterstaat en ze er niet uitkwamen. Het is niet zo dat Masi de zak kreeg en ineens iemand anders het doet. Zo simpel is het niet. Het is gewoon een totaal andere structuur en bij die nieuwe structuur is Masi niet ingedeeld. Over de onderliggende reden wil ik niet speculeren, je zit er dan zo gemakkelijk naast."

De beslissing van de FIA om de Virtual Race Control Room te introduceren vindt Lammers een goed initiatief. Al stipt de Nederlander wel aan dat er goed gekeken moet worden naar hoe de rijders dit gaan ervaren. "Ik denk dat alles wat bijdraagt aan duidelijkheid en ervoor zorgt dat dingen niet meer voor interpretatie open zijn, een goede zaak is. We moeten daar in de praktijk wel van gaan zien hoe dat ervaren wordt door de coureurs. Hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken is natuurlijk een vraagstuk."