Lammers over Verstappen in 24 uur van Nürburgring: "Staat los van F1-kritiek"
Jan Lammers stelt dat de inmiddels bevestigde deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring losstaat van zijn kritiek op de Formule 1. "Laat hem vooral doen wat hij leuk vindt", meent hij bovendien.
Foto door: Mercedes-Benz
De aankondiging dat Max Verstappen deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring heeft opnieuw vragen opgeroepen over zijn toekomst in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen uitte afgelopen weekend immers nog stevige kritiek op de nieuwe generatie F1-auto's. Volgens Jan Lammers moet er echter geen direct verband worden gezocht tussen die uitspraken en Verstappens plannen buiten de Formule 1.
De voormalig Formule 1-coureur benadrukt dat het voor een coureur als Verstappen juist belangrijk is om af en toe iets anders te doen naast zijn F1-verplichtingen. Volgens Lammers helpt dat hem om gemotiveerd en fris te blijven.
"Dat staat los van elkaar", zegt Lammers wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de timing van de bekendmaking van Verstappens Nürburgring-plannen. "Voor iemand als Max is het juist belangrijk dat hij dat soort leuke dingen doet. Dat houdt hem vers."
Lammers stelt zelfs dat het een groter probleem zou zijn als Verstappen dergelijke uitstapjes wel zou willen maken, maar daar niet de ruimte voor krijgt. "Ik denk dat Red Bull en de Max Verstappen-fans zich juist meer zorgen moeten maken als hij het wél wil, maar het niet doet."
De Mercedes AMG GT3 waarmee Max Verstappen deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring.
Foto door: Mercedes-Benz
Volgens de voormalig Le Mans-winnaar moet daarbij ook worden gekeken naar hoe lang Verstappen al op het hoogste niveau in de autosport actief is. De Nederlander begon immers al op zeer jonge leeftijd met racen en heeft sindsdien nauwelijks gas teruggenomen. "Je moet niet vergeten dat Max al vanaf zijn vierde, vijfde of zesde jaar in de autosport zit", legt Lammers uit. "Vooral die kartperiode tot zijn zestiende was ongelooflijk intensief. Daarna ging hij door naar de Formule 3 en vrijwel meteen verder naar de Formule 1."
Die continue druk maakt het volgens Lammers juist belangrijk dat Verstappen af en toe iets kan doen waar hij simpelweg plezier uit haalt. "Formule 1 is tegenwoordig ontzettend intensief. Laat hem in godsnaam ook dingen doen die hij echt leuk vindt."
Volgens Lammers kan dat zelfs een positief effect hebben op Verstappens prestaties wanneer hij weer terugkeert in de F1-paddock. Nieuwe uitdagingen buiten de koningsklasse zorgen er volgens hem voor dat de motivatie behouden blijft. "Dat houdt hem jong en enthousiast", zegt Lammers. "Als je hem die dingen die hij leuk vindt ook nog zou verbieden, dan kan ik me voorstellen dat hij op een gegeven moment denkt: ik wil vrij zijn om mijn eigen keuzes te maken."
Lammers wijst er bovendien op dat Verstappen al vrijwel alles heeft bereikt wat er te bereiken valt in de Formule 1. Juist daarom is het volgens hem belangrijk dat hij de vrijheid krijgt om nieuwe uitdagingen aan te gaan. "We weten allemaal dat Max zijn doelen al heeft bereikt, zowel sportief als financieel", aldus Lammers. "Als we hem enthousiast willen houden voor de Formule 1, dan moet je hem juist die dingen laten doen die hij leuk vindt. Dat houdt zijn inspiratie levend."
