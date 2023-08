Vowles: Zinloos om in F1 doelen voor lange termijn te stellen

James Vowles, die de overstap maakte van Mercedes naar Williams en daarbij zijn rol als hoofdstrateeg inwisselde voor de rol van teambaas, gaat daarmee tegen de ideeën van Alpine in. Zij hadden juist een plan van honderd races, vijf jaar dus, om van het team een kampioensteam te maken. Teambaas Otmar Szafnauer maakte het bestuur duidelijk dat er meer tijd nodig was om het plan te laten slagen, maar mocht vervolgens na achttien maanden al vertrekken bij het team uit Enstone.

Vowles is van mening dat doelen voor de lange termijn in de Formule 1 'zinloos' zijn, omdat er te veel verschillende factoren een rol spelen in het succes van een team op de lange termijn. "Toen ik hier kwam om te solliciteren, gaf ik ze een duidelijke visie van hoe lang het zou duren, en dat is lang", zegt Vowles in een exclusief interview tegen Motorsport.com. "Dat is niet veranderd. Hetzelfde geldt voor Pat [Fry] toen hij hier kwam. Pat maakte mij heel duidelijk dat dit een tijdje zou duren. Ik zei: 'Dat weet ik, net als het bestuur.' Je moet dus verstandige dingen presenteren, maar als je meer dan drie jaar vooruit presenteert, heb je het gewoon over het onbekende. Zeker met vijf jaar, 100 procent met tien. Een doel stellen door te zeggen dat we over vijf jaar derde worden is eerlijk gezegd niet de juiste richting, want het is opmerkelijk nietszeggend."

In plaats daarvan presenteerde Vowles een stappenplan aan Dorilton, de eigenaar van Williams, om de grootste zwakheden van het team aan te pakken, waaronder het verbeteren van de verouderde infrastructuur en het versterken van de technische structuur. Een van die belangrijke zetten was het binnenhalen van Fry, die van Alpine overkomt. De ervaren engineer gaat later dit jaar aan de slag voor Williams. Een ander belangrijk doel voor Vowles was het introduceren van een aanzienlijke upgrade voor de auto van dit jaar. Die werd in Canada geïntroduceerd en lijkt te werken, aangezien Alexander Albon daar zes punten scoorde en in Groot-Brittannië nog eens vier punten pakte.

"Het is belangrijker om te laten zien dat je structuren en systemen hebt die je daar op termijn naartoe leiden", legt Vowles uit. "Wat je beter kunt laten zien, is hoe ik denk dat we onszelf op weg kunnen helpen naar dat pad en wat de belangrijkste mijlpalen zijn waar we naar op zoek zijn tijdens die reis. Een van die mijlpalen dit jaar was laten zien dat we de auto aantoonbaar kunnen laten presteren en effectief kunnen gebruiken. Een van de mijlpalen voor volgend jaar is, aantoonbaar in de winter, voortbouwen op dat pakket. Op de achtergrond doen we nog honderd andere dingen. Dat is de manier om hogerop te komen. Waar ik heel voorzichtig mee ben geweest, is om ervoor te zorgen dat alles wat we demonstreren en beloven, overeenkomt met de gecontroleerde realiteit. Wanneer het daarvan begint af te wijken, moeten we het terugbrengen naar: 'Dit is waar we staan, dit is waar we naartoe moeten. Dat is vanaf het begin zo gebeurd."