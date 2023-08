In België werd bekend dat niet alleen Alan Permane en Otmar Szafnauer Alpine zouden verlaten, ook het afscheid van Pat Fry werd bekendgemaakt. In tegenstelling tot Permane en Szafnauer, trekt Fry wel naar een nieuwe werkgever. De Brit gaat bij Williams aan de slag als technisch directeur. Op dit moment is Fry met gardening leave, maar hij zal zich voor het einde van dit jaar bij Williams voegen. De overeenkomst met Fry was al voor de managementwisselingen bij Alpine getekend. Volgens James Vowles, teambaas bij Williams, laat het binnenhalen van Fry zien dat de renstal serieus is over het doorvoeren van belangrijke veranderingen in een poging weer naar de voorkant van de grid te geraken.

Op de vraag van Motorsport.com of het aantrekken van Fry als katalysator kan werken om meer hooggekwalificeerd personeel aan te trekken, antwoordt Vowles. "Gedeeltelijk. Ik hoop vooral dat mensen zien, door mijn overstap van Mercedes naar Williams en de overstap van Fry, dat Williams veranderingen wil. Het gaat niet specifiek om de katalysator. Het is meer dat twee senior mensen, met twintig jaar ervaring in de sport, hierheen willen komen en dat anderen gaan inzien waarom het dat waard is. Ik wil duidelijk maken dat het aantrekken van Fry niet in de laatste weken is besloten."

Vowles zegt dat de eerste gesprekken met Fry in januari plaatsvonden. Hij zag de Brit toen al als een belangrijk persoon, die een bijdrage kon leveren aan het samenstellen van een nieuwe technische structuur, terwijl Vowles zich meer op de strategie kan richten. "De eerste keer dat ik Pat sprak was in januari, dat was nog voordat ik bij Williams begon. Hij is bijzonder goed in het binnenkomen bij organisaties. Hij stroopt de mouwen op en verdiept zich in de structuur en systemen. Er zijn diverse soorten technisch directeuren beschikbaar. Er zijn er die heel goed zijn in het vinden van de laatste tien milliseconden en er zijn er die heel goed zijn in het opzetten van structuren en systemen. Hij is meer de laatste. Hij wilde de reis bij Alpine voortzetten, maar in april zag hij de visie waarom ik bij Williams was gekomen en daar kon hij zich in vinden."

De volgende horde voor Williams is het vinden van iemand die aan Fry rapporteert. Hoewel Vowles zegt dat er verschillende potentiële kandidaten zijn, is er nog niets concreets om over te praten.