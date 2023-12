Vowles legt uit waarom Sargeant tweede F1-kans verdient bij Williams

Een kleine week na de Grand Prix van Abu Dhabi bracht Williams naar buiten dat Logan Sargeant ook in 2024 de teamgenoot van Alexander Albon is. De nieuwkomer had het in zijn eerste Formule 1-seizoen lastig en sneeuwde in het teamduel met de Britse Thai onder, waarbij het met name in de eerste seizoenshelft zo nu en dan echt tegenviel. In de slotfase van het seizoen herpakte Sargeant zich met betere prestaties en onder meer een puntenfinish in de Verenigde Staten. Dat is een van de redenen dat Williams wel verder wil met de Amerikaan, al stelt teambaas James Vowles dat de rijder uit Fort Lauderdale ook om een andere reden een tweede kans verdient.

"Het belangrijkste is dat ik echt geloof in het investeren in de toekomst van individuen. Voor de duidelijkheid: niet alleen in coureurs, maar ook binnen Williams zelf en de infrastructuur. Zelf studeerde ik 25 jaar geleden af en ik kreeg kansen om te groeien. Onderweg heb ik vreselijke fouten gemaakt, maar die hebben me gevormd tot wie ik nu ben. Voor Logan geldt hetzelfde", vertelde Vowles in een terugblik op het F1-seizoen 2023 bij Sky Sports. "Met heel weinig testkilometers gooiden we hem in het diepe naast Alex, van wie iedereen nu langzaam inziet hoe competitief hij echt is. Het was dus 'succes, hier ga je', maar dat is gewoon niet genoeg om een omgeving te creëren waarin het individu groeit."

"Zonder twijfel heeft hij het gedurende het jaar lastig gehad. In de laatste vier, vijf races zagen we echter een stijgende lijn. Het hielp dat hij in Las Vegas in de top-tien zat en enkele geweldige ronden reed. Niet één, maar drie of vier gedurende de hele kwalificatie", vervolgde Vowles over Sargeant. "Hij gaat veel beter met de druk om dan voorheen en hij vecht om de laatste punten. Daar was de auto in de laatste vier raceweekenden alleen niet snel genoeg voor. Hij doet echter wat ik van hem wil zien om te laten zien dat hij dit jaar een stap heeft gezet en dat hij volgend jaar verder kan groeien. Met andere woorden: het proces is nog gaande."

Het plekje van Sargeant was het laatste vrije zitje voor 2024 en dus leken er enkele gegadigden om bijvoorbeeld door te stromen uit de Formule 2, maar uiteindelijk kreeg de 22-jarige rijder dus contractverlenging. Volgens Vowles was die keuze absoluut niet uit nood geboren. "Er waren opties en we hadden andere keuzes, maar we hebben een jaar in hem geïnvesteerd omdat ik in hem geloof", aldus de teambaas. "Als alles samenvalt, is hij razendsnel. Hij heeft nu een omgeving nodig waar hij kan groeien en volgend jaar meer kan doen. Dat is waarom hij nog een kans verdient."