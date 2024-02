Voormalig Mercedes-topman Vowles zat in het Formule 1-seizoen 2023 voor het eerst aan de pitmuur als teambaas van Williams. De Brit liet vanaf het eerste moment weten dat de resultaten in 2023 en 2024 niet van doorslaggevend belang zijn, zolang het team vanaf 2025 maar verder naar voren komt. Door die instelling is er tijd en ruimte om de structuur van het team te optimaliseren. Ook in de fabriek valt er nog heel wat te verbeteren, zo werd Vowles al snel duidelijk.

Hij herinnert zich een ronde door de fabriek kort voor de zomerpauze. De teambaas vertelt aan Motorsport.com: “Samen met chief operating officier Frederic Brousseau liep ik door de fabriek om te bekijken welke veranderingen we zouden doorvoeren qua faciliteiten. We keken naar een aantal machines. Op de afdeling composieten staat een etsmachine. Fred liep erheen en zei: ‘Deze dateert uit de Ming Dynastie, dat je het even weet!’. Ik zei: ‘Oh, dat is geweldig, goed om te weten!’. Die machine is net zo lang als ons motorhome. Normaliter heeft zoiets het formaat van een tafel. Dat is een voorbeeld van iets dat ik nooit goed heb bekeken en begrepen. Zo blijven we dus leren wat we moeten verbeteren.”

De nieuwe teambaas heeft in zijn eerste maanden ook heel veel positieve dingen gezien. Zo kan Williams zijn voormalig werkgever Mercedes op een aantal vlakken verslaan, liet hij weten in de High Performance podcast: “De eerste periode draait om het ontdekken van de sterke en zwakke punten. Elke organisatie heeft sterke en zwakke plekken. Er zijn elementen die hier sterker zijn dan bij Mercedes. Een daarvan is passie, dat wat dit team drijft. Dit team heeft nog steeds een familie achter zich en dat vind ik mooi.”