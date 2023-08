James Vowles staat sinds februari aan het roer bij Williams en wist al na een aantal maanden Pat Fry te verleiden om in Grove als technisch directeur aan de slag te gaan, wat 1 november gaat gebeuren. Het Formule 1-team hoopt op deze manier meer senior mensen binnen te halen en de technische structuur verder vorm te geven. Volgens Vowles gaat daar op dit moment zijn aandacht naartoe en heeft dat invloed op het herstelplan van Williams.

"Ik heb geluk met het team dat op dit moment achter me staat. Zij vullen de leegtes die er zijn", zegt de teambaas. "Het is echter wel duidelijk dat we op 'krukken lopen'. Ik probeer tien dingen tegelijk te doen, terwijl het beter is om je op een ding te richten. Ik ben niet echt een goede engineer, er zijn veel betere engineers dan ik. Ik ben echter iemand met visie en wil mensen daarheen leiden. Op dit moment zijn mensen het met me eens."

Vowles wil mensen aannemen waar hij op kan vertrouwen en die de structuur versterken. Dit zal hem in staat stellen om zijn eigen tijd niet langer te verdelen tussen de strategie, het financiële gedeelte en het bijwonen van vergaderingen van de F1 Commission. "Op dit moment is er een klein team van leiders dat ideeën uitwisselt", gaat de Brit verder. "Zodra je mensen hebt die je vertrouwt, krijg je een flinke verbetering in de mensen die je aanstelt, in de trainingen die je geeft en de ideeën. Dat is op dit moment nog niet helemaal het geval."

Zodra de teambaas de handen meer vrij heeft, kan hij zich verder richten op het vormgeven van Williams en kan Fry zich focussen op het ontwerpen. "Ik spendeer vandaag de dag tien minuten aan wat we technisch gezien gaan doen in de komende wedstrijden, tien minuten aan de strategie voor de race, tien minuten aan hoe we geld gaan uitgeven in de komende drie jaar en tien minuten aan de F1 Commission", vervolgt hij. "Hoe meer ik me op zaken kan richten waar ik goed in ben, hoe sterker Williams wordt. Dit gaat bijvoorbeeld om de strategie voor de komende vijf jaar. Het andere is, en daar bestaat geen twijfel over, is dat Pat technisch sterker is. Daar verdient hij zijn brood mee. Dus je krijgt dan een hoop nieuwe ideetjes en concepten."