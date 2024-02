Vowles verwacht sterker Mercedes F1 na vertrek Hamilton

Met het nieuws dat Lewis Hamilton aan het einde van het komende F1-seizoen de overstap maakt naar Ferrari, is het silly season al heel vroeg losgebarsten. Mercedes verliest met Hamilton zijn topman en het team uit Brackley zal dus op zoek moeten naar een nieuwe coureur naast George Russell.

Williams-teambaas James Vowles – tussen 2010 en 2022 werkzaam voor Mercedes – denkt echter niet dat het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen alleen maar slecht nieuws is voor de formatie uit Brackley. "Het is op korte termijn voor Mercedes niet goed, maar ik denk eigenlijk dat we gaan zien dat ze een juiste coureurskeuze maken. Er zijn goede keuzes beschikbaar. Dit gaat door de tijd heen iets goeds worden", vertelt Vowles bij de onthulling van de livery voor de Williams van 2024. De Engelsman ziet dat voor Hamilton zelf dit een juiste beslissing is. "Het gaat voor Lewis goed zijn. Hierdoor kan hij veel leren en hij daagt zichzelf uit", aldus de Brit.

Gevraagd door Motorsport.com verklaart Vowles dat hij al met Hamilton over zijn stap heeft gesproken. "Ik sprak hem dit weekend, het was voor hem een hele moeilijke keuze. Wanneer we een baan verlaten om ergens anders aan de slag te gaan dan doet dat van binnen pijn. Het zou voor ons dus ook zo voelen", legt de 44-jarige teambaas uit. "Hij wil echter laten zien dat hij succesvol kan zijn, ondanks de moeilijkheden die kunnen ontstaan bij het overstappen naar een nieuwe organisatie. Hij had daar waarschijnlijk nog maar een kans voor, dus ik snap zijn keuze volledig."

Albon: Ik zag dit niet aankomen!

Williams-coureur Alexander Albon had de overstap niet verwacht. "Wat een nieuws was dit. Ik weet niet hoe dat voor jullie was, maar ik zag dit zeker niet aankomen! Maar dit is voor hem iets moois, ik denk dat hij toe was aan verandering", vertelt de Thai. "De timing is echter onhandig. Het kwam in de week voor de week dat alle teampresentaties zijn." De 27-jarige rijder vergelijkt de overstap van Hamilton naar Ferrari met de overstap van voetballer Lionel Messi van FC Barcelona (overigens via Paris Saint-Germain) naar Inter Miami. "Het deed me daaraan denken. Het laat zien hoe hongerig hij nog is." Albon wordt genoemd als opvolger van Hamilton bij Mercedes.