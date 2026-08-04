James Vowles verklaart oorzaak van botsing tussen Carlos Sainz en Oscar Piastri in GP van Hongarije

Williams-teambaas James Vowles heeft zich uitgesproken over het incident met blauwe vlaggen waarbij Carlos Sainz en Oscar Piastri betrokken waren tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Hoewel Vowles namens het team de verantwoordelijkheid accepteerde, wees hij ook op de problemen met het geautomatiseerde marshallingsysteem van de FIA.

Sprekend in de nieuwste editie van de Vowles Verdict ontleedde de Williams-baas de chaotische reeks gebeurtenissen die leidde tot de botsing van Sainz met Piastri, en sprak hij zijn coureur vrij van enig opzettelijk wangedrag.

In plaats daarvan schreef Vowles het incident toe aan een storing in de wedstrijdleidingstechnologie en een vertraagde reactie van Aston Martin-coureur Fernando Alonso.

"Boedapest was ook gewoon een frustrerend evenement," legde Vowles uit. "We reden uiteindelijk uiteraard achteraan het veld, maar raakten betrokken bij een incident met de leider in de race, en dat ligt op dat moment bij ons, niet bij Carlos.

"Ik zal ons door meer van die details heen leiden. Er zit een hele reeks achter. We moeten ervoor zorgen dat wanneer FIA-systemen falen, en ze zullen van tijd tot tijd falen, we een iets beter mechanisme hebben."

Volgens Vowles kwam de verwarring voort uit het uitvallen van het geautomatiseerde GPS-systeem voor blauwe vlaggen van de FIA. Normaal gesproken activeert dit systeem een waarschuwing voor een coureur wanneer een leider 1,6 seconden achter hem zit, waarna bij 1,2 seconden een officiële blauwe-vlagsituatie wordt vastgelegd.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

In Hongarije ondervond het systeem grote problemen. Marshals vertrouwden aanvankelijk op traditionele gezwaaide vlaggen voordat ze overschakelden op knipperende blauwe lichtpanelen, die niet aangaven welke specifieke coureur moest wijken.

"Er deden zich in Budapest twee problemen voor. Dat vlagsysteem werkte simpelweg niet. Sterker nog, op een gegeven moment werkten we alleen met marshals die hun best deden door met blauwe vlaggen te zwaaien. En dat is voor een marshal heel moeilijk om te doen. Ze weten niet wanneer de auto's eraan komen en dat in gang zetten.

"Wat daarna werd opgelost, was het proberen de knipperende blauwe lichten te gebruiken, maar zonder aan te geven om welke coureur het ging. Dus als ik me nu specifiek richt op Carlos en Fernando, die de auto erachter waren, en Oscar. Fernando kreeg de hele tijd een aantal blauwe knipperlichten en bleef in feite voor Oscar op zijn positie en je moet het in volgorde doen. Dus Fernando had die positie eerder moeten afstaan.

"Wat er gebeurde, is dat hij dat niet deed, maar een kans pakte om aan de binnenkant van Carlos te duiken richting bocht 1. Dus op dat moment werd Carlos vervolgens de auto erachter. En wanneer je dat doet, heb je een aantal marshalposten om vervolgens positie af te staan. Maar op weg naar bocht 2 lag Carlos nu weer voor. Dus de auto erachter is opnieuw Fernando, met de blauwe lichtborden.

"En opnieuw richting de volgende bocht dook Fernando aan de binnenkant van Carlos, waardoor Carlos de auto erachter kreeg. En dat zie je op de video. En toen Carlos terugkwam om weer aan te sluiten, was dat het moment waarop Oscar aan de binnenkant ging. Dus wat het gecompliceerd maakte, was dat auto's zonder het automatische systeem misschien langer op hun plek bleven dan ze hadden moeten doen."

De Williams-chef voegde daaraan toe: "Ten tweede moet je precies weten welke auto op het juiste moment de auto erachter is. Wat wij wel hebben gedaan, is aan Carlos richting bocht 1 communiceren dat Oscar eraan kwam.

"Wat we hadden moeten doen, omdat we uiteindelijk nog steeds racen voor een positie buiten de punten, is Carlos aangeven dat dat gebeurde op het moment dat hij naast Fernando zat op weg naar bocht 2. Dus dat is wat ik bedoel met onze verwijtbaarheid.

"Maar ik hoop dat je hieruit kunt zien dat het geen poging was om Oscar te blokkeren of iets dergelijks. In deze omstandigheid was er eigenlijk een andere auto die de auto was en die waarschijnlijk eerder had moeten wijken dan wij."

Sainz kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor de botsing. Hij finishte als 18e en Piastri viel later uit vanwege een probleem met de versnellingsbak.