Voor Williams is het afgelopen jaar veel veranderd. Jost Capito vertrok als teambaas en ook technisch directeur FX Demaison trok de deur bij de renstal achter zich dicht. Capito is ondertussen vervangen door James Vowles, terwijl de positie van technisch directeur nog open ligt. Wel heeft Williams Pat Fry overgenomen van Alpine, de Brit gaat bij de renstal de functie van chief technical officer invullen.

Als het aan Vowles ligt - die zelf overkwam van Mercedes - wordt de positie van techisch directeur ingevuld door een nieuw talent. Dit personeelslid zal onder Fry gaan werken, maar voor Vowles is het geen automatisme dat dit iemand wordt die nu in de Formule 1 werkt. In een exclusief interview met Motorsport.com sluit de Britse teambaas niet uit dat er ook buiten de koningsklasse van de autosport gezocht wordt: "We hebben al mensen vanuit het WEC en de Formule 2 binnengehaald, maar ook uit andere klassen. Dat zijn maar een paar [voorbeelden], maar als er een kans is, dan nemen we die. We hebben mensen die in de aerodynamica werken die geen motorsportachtergrond hebben, en dat is prima. We zijn altijd geïnteresseerd in mensen die de luchtweerstand begrijpen en die weten hoe het is te werken in een versterkende omgeving met open communicatie. Ik denk namelijk dat we nu in de sport te veel mensen 'recyclen'."

Bij Williams heeft Vowles ook het goede voorbeeld gegeven. Frederic Brousseau is overgenomen van een vliegtuigfabrikant en heeft de positie van chief operating officer gekregen. "We hebben een fantastisch managementteam staan, met ook mensen buiten de motorsport", vertelt Vowles over de situatie. "Ik denk dat mensen van verschillende achtergronden het team alleen maar sterker maken. We moeten bijvoorbeeld op het gebied van aerodynamica wel waken dat we de mix van personeel met en zonder F1-achtergrond goed houden, maar een beetje mixen kan geen kwaad."

Overal groeien

Op de vraag op welk gebied Williams nog mensen zoekt, kan Vowles kort antwoorden: "Overal. Dat is het eerste en belangrijkste. Ik denk dat we een sterk fundament moeten hebben en dat we de beste mensen in het team moeten halen. We moeten senior managers hebben die het personeel weten te motiveren, waardoor ze kunnen groeien. We moeten dus structuren zowel in de bovenste laag als de onderste laag aanbrengen."