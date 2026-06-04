Vowles schetst route: Williams in 2030 klaar voor F1-titelstrijd

Williams-teambaas James Vowles heeft een langetermijnvisie gepresenteerd voor de terugkeer van het Britse team naar de top van de Formule 1. Volgens de Brit moet Williams tegen 2030 weer beschikken over de middelen en structuur om mee te strijden om wereldtitels.

"We zitten nog niet op het niveau waarop we om kampioenschappen kunnen vechten. De weg daarnaartoe loopt ongeveer tot 2030", zei Vowles in zijn terugkerende teamvideo The Vowles Verdict. Tegelijkertijd ziet hij al duidelijke tekenen van vooruitgang.

Vowles voert ingrijpende reorganisatie door

Volgens Vowles benut Williams zijn middelen tegenwoordig veel efficiënter dan enkele jaren geleden. Hoewel niet alles tijdens de winterperiode vlekkeloos verliep, wist het team snel te reageren op problemen.

"Binnen drie of vier races zaten we er weer bij", aldus Vowles. "Ik ben er bovendien van overtuigd dat onze voortdurende ontwikkeling ervoor zal zorgen dat we tegen het einde van het seizoen in een veel sterkere positie verkeren."

Carlos Sainz, Williams Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sinds zijn aantreden heeft Vowles een grootschalige reorganisatie in gang gezet. Vrijwel alle onderdelen van de organisatie worden volgens hem opnieuw ingericht. Ondanks de financiële en organisatorische uitdagingen is hij ervan overtuigd dat deze veranderingen uiteindelijk zullen leiden tot een competitief team.

"We hebben Williams van boven tot onder doorgelicht en praktisch alles veranderd", verklaarde de teambaas. "Er is maar weinig dat we ongemoeid hebben gelaten. We moeten echter eerst een solide basis leggen en ervoor zorgen dat we in veel gebieden beschikken over betrouwbare werkwijzen."

Moderne systemen als sleutel tot succes

Volgens Vowles lag een belangrijk probleem uit het verleden in het ontbreken van uniforme systemen, structuren en processen. Dat maakte het lastig om werkzaamheden consequent op dezelfde manier uit te voeren en zwakke punten bloot te leggen.

"We beschikten niet over systemen, structuren of processen waarmee we telkens exact hetzelfde werk op dezelfde manier konden uitvoeren", legde hij uit. "Daardoor ben je voortdurend bezig met het oplossen van problemen, in plaats van met structurele verbetering."

Daarom richt Williams zich momenteel op het invoeren van gestandaardiseerde processen binnen alle afdelingen. Alleen met die consistentie kan het team volgens Vowles vaststellen waar kwaliteitsproblemen ontstaan en welke fouten zich blijven herhalen.

Daarnaast investeert Williams nadrukkelijk in moderne hulpmiddelen en systemen om de medewerkers beter te ondersteunen. Volgens Vowles beschikt het team al over veel ervaren specialisten die in het verleden succesvolle auto's hebben ontwikkeld. Nieuwe technologieën moeten hen helpen nog effectiever te werken en de prestaties verder te verbeteren. Om het belang daarvan te onderstrepen, stelde het team eerder deze week al een chief information officer aan.