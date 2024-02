Het nieuws van de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag door Red Bull-teambaas Christian Horner is een schok in de Formule 1-wereld. Williams-teambaas James Vowles geeft in gesprek met Bloomberg een eerste, voorzichtige reactie. De Engelsman ziet dit als een mogelijk keerpunt in de sport. "Dit zou [als de beschuldigingen waar zijn] betekenen dat we elkaar eens goed in de spiegel moeten aankijken, ons moeten afvragen of we intern de juiste vragen stellen en of we trots mogen zijn op ons handelen. Niet alleen nu, maar ook over tien jaar", vertelt de topman.

Vowles is niet op de hoogte wat er precies speelt binnen Red Bull Racing, maar legt wel uit dat hij alles op alles gaat zetten om te voorkomen dat er in zijn team ongewenst gedrag plaatsvindt. "Dit zijn beschuldigingen waar ik niet alles van weet. Ik weet niet wat erachter zit en of het waar is", begint de teambaas voorzichtig. "Wat ik er wel over kan zeggen, is dat als het bij ons gebeurt we ondersteunend zullen zijn om het te herstellen en dat we werken aan een cultuur waarin iedereen wordt geaccepteerd."

Diversiteit binnen het personeel

In de laatste jaren zien de meeste teams een kentering in het personeelsbestand. Waar vroeger voornamelijk mannen aan de top zaten, is bij een aantal teams nu ook een vrouw op een hooggeplaatste positie te vinden. Volgens Vowles is dit een goede trend. "De sport was een jaar of twintig volledig gedomineerd door mannen. Als je me vroeg hoe een team eruit zag, dan zou ik zeggen wit, hoogstwaarschijnlijk mannelijk en hoogstwaarschijnlijk een jaar of veertig", legt de 44-jarige Engelsman uit. "Dat is aan het veranderen en het resultaat is positief." Ook bij Williams hoopt Vowles genoeg diversiteit binnen te halen. Hij gelooft dat een gevarieerde samenstelling het beste is. "Ik moet ervoor zorgen dat ik een sfeer creëer waarin mensen zien dat dit is hoe we moeten zijn. De beste ideeën komen namelijk niet uit een gesloten groep individuen, maar uit diversiteit."