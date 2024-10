Vowles over de hoogte- en dieptepunten van Williams in 2024 tot nu toe

Williams begon aan het seizoen met een veel te zware auto en een gebrek aan een reservechassis, won de strijd om Carlos Sainz voor 2025, wees Logan Sargeant de deur om vervolgens een Argentijnse coureur de kans te geven in de vorm van debutant Franco Colapinto. Kortom, het seizoen van Williams is zeer bewogen geweest en het seizoen 2024 is nog niet eens ten einde. Tussen de hoogte- en dieptepunten door kon teambaas James Vowles amper op adem komen, maar de Brit is niet iemand die zich zo makkelijk laat beïnvloeden door schommelingen in emoties. Hij weet immers ook dat hij bij Williams is aangenomen omdat hij het team uit het slop moet trekken en weer naar de top moet brengen. Hoewel het team uit Grove zeker zijn goede dagen heeft gehad in 2024, weet Vowles ook dat het nog lang zal duren voordat zijn missie geslaagd is.

"Als mij de vraag gesteld wordt of ik blij ben met de eerste seizoenshelft, dan antwoord ik duidelijk met 'nee'", zegt Vowles tegen Motorsport.com. "We hadden zo veel potentie en performance in de auto en die hebben we niet benut. Dat is frustrerend. Maar ik denk dat alles slechts een opstapje is naar het doel op de lange termijn. Zo zie ik de dingen. Carlos is een fantastische aanwinst, maar hij is slechts een van de duizend dingen die we moeten doen op onze weg terug naar voren. Het is hetzelfde als performance toevoegen aan de auto en tastbaar aan onszelf, niet aan de wereld, laten zien dat we in staat zijn om een auto succesvol te ontwikkelen in wat nu een zeer sterk veld is. Dus omdat we die basis hebben van 2026/2027 en gewoon proberen om wat fundamenten op hun plaats te krijgen, maken we onszelf een beetje los van alles wat we in dat stadium doen. Het klinkt raar, maar het geeft je de basis die je nodig hebt om je niet te laten meeslepen door de hoogte- en dieptepunten van dit alles, want die zijn er genoeg."

Ontslag Sargeant viel zwaar

Misschien wel het lastigste moment van Vowles aan het roer van Williams kwam na de Grand Prix van Nederland, toen hij de beslissing nam om Logan Sargeant te ontslaan. De Amerikaan had niet genoeg vooruitgang getoond en de crash in de derde en laatste vrije training op Zandvoort bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Vowles geeft toe dat het voor hem geen gemakkelijke beslissing was. "Ik wist wat er bij de baan kwam kijken toen ik ervoor koos, maar als je om je heen kijkt, zijn er maar weinig teambazen die halverwege het jaar van coureur zijn veranderd. Het is moeilijk om te doen. Maar ik word gedreven door openheid en eerlijkheid. Logan wist al lang van tevoren dat hij risico liep en hij wist wat zijn doelen waren."

"Ik gaf er de voorkeur aan om het op een heel rechttoe rechtaan manier neer te leggen: 'Je presteert niet op het niveau dat we nodig hebben en dat ligt in jouw handen'", vervolgt Vowles. "Ik zal je zoveel mogelijk helpen. Maar als we er niet komen, zullen we hier veranderingen aanbrengen. Dus als gevolg daarvan ben ik gerustgesteld dat ik Logan alle kansen heb gegeven die ik kon geven en hem tegelijkertijd heb gesteund in die kansen. Maar mijn verantwoordelijkheid ligt niet bij één individu in dit team, maar bij duizend mensen die hier elk weekend dag in dag uit zijn."

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

De impact van Colapinto

Hoewel het nooit fijn is om een coureur te ontslaan, zou zelfs Vowles waarschijnlijk toegeven dat hij nooit had durven dromen hoe goed diens vervanger zou presteren: Franco Colapinto. De Argentijn leek zich direct thuis te voelen en zat in de buurt van het niveau van ervaren teamgenoot Alexander Albon. De achtste plaats in Azerbeidzjan, een uitdagend stratencircuit, kon op complimenten rekenen vanuit de paddock. Vowles ziet in Colapinto een vergelijking met zijn eigen reis naar de Formule 1. "Ik ben dertig jaar geleden afgestudeerd", herinnert de Brit zich. "Iemand vertrouwde mij en gaf me kansen tijdens mijn hele carrière. Nu ben ik hier. Franco was iemand die ik al kende voordat hij bij Williams kwam. Hij had geen training, sprong in de auto en deed ermee wat hij kon. Hij is bloedsnel, verdiende een kans en ik zag iets wat de rest van de wereld niet zag. Dat heeft hij waargemaakt en dat geeft een goed gevoel. Dat is echt zo."

"De kern van mij en Williams, en daarom zitten we zo goed op één lijn, is investeren in toekomstige generaties", voegt Vowles toe. "En Franco belichaamt dat fundamenteel. We doen hetzelfde binnen de fabriek met briljante afgestudeerden die we door de organisatie loodsen en kansen geven. Het geeft voldoening omdat dat echt de kern is van wat ik wil. Ik wil dat toekomstige generaties me niet uit mijn rol duwen, maar me uitdagen tot het niveau waarop ik de teugels moet laten vieren van iets waar ik verantwoordelijk voor ben."

De opmerkingen over Schumacher

Vowles heeft dit seizoen ook de nodige lessen geleerd. Een daarvan was in het weekend van de Grand Prix van Italië. Daar leidden zijn opmerkingen over Mick Schumacher tot verontwaardiging. Vowles legde de keuze voor Colapinto - ten opzichte van Schumacher - uit door te stellen dat Schumacher 'niet speciaal' is en dat hij 'gewoon goed' zou zijn. Het leidde zelfs tot kritiek van Mercedes-teambaas Toto Wolff, met wie Vowles jarenlang heeft gewerkt toen hij daar nog als hoofdstrateeg werkte.

Vowles bood zijn verontschuldigingen aan en het heeft hem geleerd om veel voorzichtiger te zijn met wat hij zegt. "Het is moeilijk omdat dat voor mij duidelijk niet was wat ik bedoelde en daarom heb ik meteen mijn excuses aangeboden aan hem, zijn familie en iedereen eromheen", legt hij uit. "Ik was er toen kapot van, omdat het me de kracht van een paar woorden liet zien en dat ik veel ijveriger moet zijn in wat ik doe en hoe ik het zeg. Het was een les waarvan ik hoop dat die me altijd bij zal blijven."