Vowles hekelt Haas F1-tactiek Jeddah: "Zo wil ik niet racen"

In de Grand Prix van Saudi-Arabië hadden Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant een goed beeld van de achterkant van de Haas VF-24 van Kevin Magnussen. De Deen - die twee keer een tijdstraf van tien seconden kreeg - maakte zijn auto zo breed mogelijk om teamgenoot Nico Hülkenberg te helpen. Die had in tegenstelling tot het grootste deel van het veld geen pitstop gemaakt tijdens de pitstopfase en wist dat hij op de baan het verschil moest maken. Hülkenberg kreeg steun van Magnussen, die het tempo flink liet zakken en zo zijn teamgenoot aan het laatste punt hielp op het Jeddah Corniche Circuit.

Deze tactiek kon niet rekenen op waardering van RB F1 Team en Williams. Yuki Tsunoda werd immers buiten de baan ingehaald door Magnussen, een actie die volgens Haas F1-teambaas Ayao Komatsu achteraf gezien beter afgehandeld had moeten worden. Ook Williams-teambaas James Vowles is niet onder de indruk van de tactieken van Haas en vindt dit een kwestie om met de F1 te bespreken. "We vertrekken teleurgesteld uit Saudi-Arabië", blikt Vowles in een video van Williams terug op de race. "Ik weet dat we een auto hadden waarmee we een punt hadden kunnen scoren, maar bleven met lege handen achter. Dat had deels te maken met de schade aan Alex' auto doordat Magnussen hem in de muur duwde. Hij kreeg daar een straf voor, maar toen kwam de tactiek dat hij dat deel van het veld ophield om een gat te creëren, zodat Hülkenberg dat punt kon scoren. De vraag of die tactieken al dan niet uitvoerbaar zijn, of onsportief: laten we dat als organisatie en als sport in de toekomst evalueren. Mijn mening is dat ik zo niet wil racen."

Ondanks schade aan de FW46 van Albon besloot Williams niet om Sargeant voorbij te laten om hem een kans te geven om Magnussen in te halen. "In een situatie waarin je een Haas hebt die bijna een seconde langzamer rijdt in sector 1, wil je een gevecht tussen jouw twee auto's", legt Vowles die beslissing uit. "Of je nou elke ronde van positie wisselt of dat het in één keer gebeurt: je wil elke kans pakken om die Haas voorbij te steken omdat er een punt op tafel ligt", aldus de Brit, die niet genoeg snelheidsverschil zag om zo'n wisseling van positie te rechtvaardigen.

RB's racing director Alan Permane sprak na de race van 'onsportief gedrag' van Magnussen. "Ik weet zeker dat wij en andere teams er met de FIA over zullen praten voor toekomstige races", aldus de Brit, die dit jaar is overgekomen van Alpine.