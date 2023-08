Het is nog niet zeker welke coureurs volgend Formule 1-seizoen bij Williams rijden. Over de positie van Alexander Albon bestaan geen twijfels, de Thai heeft nog een doorlopend contract bij de renstal uit Grove. De verbintenis van teamgenoot Logan Sargeant loopt wel aan het einde van het seizoen af, maar teambaas James Vowles is vol lof over de nog puntloze Amerikaan en wil hem graag binnen boord houden. De steun is enigszins opvallend, gezien het verleden tussen beide heren. Sargeant was onderdeel van het Mercedes-opleidingsprogramma en is door zijn huidige teambaas uit het traject gezet.

Onder leiding van Vowles, die sinds januari aan het roer bij Williams staat, is er een vijfjarig ontwikkeltraject richting de top uitgestippeld. Uiteindelijk wil de renstal weer meedoen om overwinningen, iets wat ze elf jaar geleden voor het laatst gelukt is. Bij het aantrekken van zowel nieuwe coureurs als nieuw personeel is de Brit van mening dat een eerlijk beeld schetsen belangrijker is dan met te rooskleurige cijfers te komen. "Alles wat er aan bijdraagt dat ze het gevoel krijgen dat de cijfers fictief zijn, kan op korte termijn wat opleveren, maar voor langere termijn is het altijd slecht", verklaart de 44-jarige ingenieur. "Het kan er zelfs voor zorgen dat je een coureur verliest." De teambaas benadrukt dat een eerlijk verhaal ook belangrijk is om ander personeel bij het team te houden: "Als je wat anders doet, dan loopt het personeel weg met de gedachte 'dit is niet wat ons beloofd is'. Dit is waarom we eerlijk zijn over de langetermijnvisie en over onze analyse over de lange termijn."

Dit jaar heeft Williams met name op technisch vlak een slag geslagen. Pat Fry komt over van Alpine, iets waar Vowles zich al vanaf het begin van het seizoen hard voor heeft gemaakt, maar pas na drie maanden was zijn landgenoot overtuigd om de stap te zetten. Volgens Vowles was het de langetermijnvisie die Fry over de streep trok, ook Alexander Albon heeft daardoor besloten voorlopig bij Williams te blijven. "Ik heb aan Pat en Alex de doelstellingen voor de lange termijn laten zien. Alex kan daar het best over vertellen, hij voelt zich daar erg goed bij. Hij ziet wat we de laatste zes maanden gedaan hebben en ziet ook wat we de komende jaren gaan doen." De resultaten van het team zijn sinds de komst van Vowles ook verbeterd. In de stand bij de constructeurs staat Williams op een achtste plek, vorig jaar eindigde de renstal nog laatste.