Vowles: Coureurs zouden me vertellen als ze andere F1-opties overwogen

Williams-teambaas James Vowles houdt vol dat het Britse Formula 1-team Alex Albon en Carlos Sainz voor volgend seizoen zal kunnen behouden, en transparant zou zijn als zij zouden willen vertrekken.

De Grove-formatie boekte vorig seizoen aanzienlijke vooruitgang met zijn auto en steeg naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, maar 2026 heeft tot nu toe niet waargemaakt wat het ambieerde; de FW48 van dit jaar heeft overgewicht en mist neerwaartse druk.

Vowles zegt dat het team die problemen aanpakt, waarbij gewichtsbesparende verbeteringen naar verwachting bij elk van de volgende races zichtbaar zullen worden totdat de auto de gewichtslimiet bereikt. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco toonden ook aan dat de auto potentie heeft.

Hoewel de huidige resultaten het vertrouwen van een coureur kunnen doen wankelen, en is gesuggereerd dat Sainz mogelijk toch een rol zal spelen op de coureursmarkt van 2027, gelooft Vowles dat beide coureurs zich achter het project hebben geschaard en dat ze willen dat hun toekomst bij Williams ligt.

"Het geweldige aan hen allebei is dat ze dezelfde waarden hebben als ik, namelijk eerlijkheid, transparantie," verklaarde Vowles. "Dus we voeren eerlijke gesprekken, vanaf oktober vorig jaar toen ik problemen begon te zien, tot januari en maart - en dan is dit wat we doen om dit dit jaar op te lossen.

"Wat het voor Carlos en Alex heeft betekend, is dat ze kunnen zien dat wat je bij mij ziet, ook is wat je krijgt. Ik zal je de slechte kanten vertellen, maar ook de goede. En er zijn nog steeds een paar goede kanten. De ontwikkelingssnelheid die we nu halen en wat we naar het circuit brengen, het tempo waarmee we het naar het circuit kunnen brengen.

"Omdat we dezelfde waarden van eerlijkheid en transparantie hebben, betekent het dat als ze iets anders overwegen, ze naar mij toe komen en er met mij over praten.

"Op dit moment willen Carlos en Alex dat hun toekomst hier ligt. Dat hebben ze tegen mij gezegd, maar dat hebben ze tegelijkertijd ook publiekelijk tegen jullie gezegd."

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Vowles voegde eraan toe dat de coureurs "dom" zouden zijn als ze hun opties bij een topteam niet zouden overwegen, maar legde uit dat Williams zijn best deed om beide coureurs een tastbare prestatieverbetering te laten zien.

Hij voegde eraan toe dat hij wilde dat beide coureurs het gevoel hadden dat het "hun team" was - iets wat ver afstaat van het Williams van vroeger, toen de coureurs als ondergeschikt werden beschouwd aan de interne technische ontwikkeling.

"Dit is nog steeds het punt in de markt waarop alle teams, als er morgen een plek vrijkwam bij Mercedes, dom zouden zijn om niet te overwegen wat hun opties zijn," vervolgde hij.

"Maar waar ze zich op dit moment aan verbinden, is Williams en onze toekomst, omdat ze waarderen wat we doen om in onze toekomst en onze richting te investeren. We hebben hun prestaties geen dienst bewezen. We hebben het deze winter verkeerd aangepakt.

"Het is mijn taak om hun te laten zien hoe we het gaan corrigeren en snel, en hun een omgeving te bieden waarin ze weer kunnen gaan vechten voor podiumplaatsen en in de toekomst om meer, zoals we vorig jaar deden.

"Ik maak me geen zorgen. Alleen al om twee redenen. Ik denk dat de winnende teams, er zijn er nu niet veel die winnende teams zijn, één of twee. Zij hebben hun gevestigde personeelsbestand en willen dat voorlopig niet veranderen.

"Maar ook Alex en Carlos hebben al veel van hun tijd geïnvesteerd om hiervan een team te maken dat ze willen dat het is. Het is hun team en dat is niet iets wat je ergens anders op de grid kunt krijgen.

"En ik zal ervoor blijven zorgen dat het hun team is, zodat zij er leiders binnen zijn. En dat is vrij uniek."