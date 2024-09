Vowles zegt sorry na 'domme' opmerkingen over Schumacher

Op de vrijdag in Monza kreeg Vowles de vraag om een verklaring te geven over de keuze om Williams-junior Franco Colapinto in de auto van Logan Sargeant te zetten, en bijvoorbeeld niet te kiezen voor een iets meer ervaren Mick Schumacher. Vowles legde uit dat hij het gevoel had dat het beter was om een junior te promoveren, maar ook dat Schumacher in zijn ogen 'niet speciaal' is. "Daar moeten we duidelijk in zijn. Mick is niet speciaal, hij zou gewoon goed zijn", aldus de Brit.

Mercedes-teambaas Toto Wolff, die jarenlang samenwerkte met de oud-Mercedes-hoofdstrateeg, stelde daarop dat die opmerkingen overbodig waren. Wolff nam zo de reservecoureur van zijn F1-team in bescherming. "Soms zegt hij dingen te recht voor zijn raap. Dat was een uitspraak die hij achterwege had kunnen laten", oordeelde de Oostenrijker. In reactie op de controverse, heeft Vowles nu wat meer uitleg gegeven over zijn uitspraken en onthult hij dat hij zelf stappen heeft ondernomen om zijn excuses aan te bieden aan Schumacher.

"Toen ik vanochtend de krantenkoppen las, kwam ik erachter dat het woord speciaal werd gebruikt in de context van Mick", vertelde Vowles bij F1TV. "En ik wil echt verduidelijken wat ik bedoelde. Ik ben hier niet om Mick neer te praten. Mick maakt deel uit van een kampioensteam dat hem als reservecoureur heeft aangewezen. En daar is ook een goede reden voor: hij is een ongelofelijk sterke kandidaat. En het woord 'speciaal'? Dat gebruik ik in de context van meervoudig wereldkampioenen, zoals Ayrton Senna of Lewis Hamilton. Het is duidelijk dat dat dom is om te doen, want dat is waarmee ik het vergelijk."

Geen twijfel over capaciteiten

Vowles voegde daarnaast toe dat Schumacher in zijn ogen grote stappen heeft gezet als coureur en erkent dat het fout was dat hij zo over de Duitse coureur sprak. "Mick heeft een zware run gehad. Hij heeft uitzonderlijke vooruitgang geboekt en heeft een heel sterk team om zich heen. Onze beslissing is gebaseerd op het feit dat we voor onze coureurs uit de Academy willen gaan. Ik heb me ook verontschuldigd bij Mick", doet de Williams-teambaas uit de doeken. "Hij heeft er niet om gevraagd, maar het was belangrijk voor mij omdat we een nauwe band hebben. Het kwam gewoon compleet verkeerd over. Ik wilde dus dat dat overduidelijk was. Ik twijfel niet aan zijn capaciteiten, maar wij als Williams moeten het doen met onze Academy. Het is logisch wat we doen", besluit hij.