Waarom Colapinto in 2025 geen F1-coureur bij Williams is

Na het ontslag van Logan Sargeant heeft Franco Colapinto de kans van zijn leven gekregen. De Argentijn mag de rest van het Formule 1-seizoen plaatsnemen in de Williams. Hij weet echter dat er volgend jaar geen zitje inzit, want Carlos Sainz komt over van Ferrari en Alexander Albon ligt voor meerdere seizoenen vast. Vlak na de bekendmaking van de overstap van Sainz naar Williams verklaarde Colapinto dat hij de tweede keus was, iets wat teambaas James Vowles in gesprek met Motorsport.com bevestigt.

"Ja, er was een lijst en hij was daar een onderdeel van", onthult Vowles. De Brit is wel blij dat Sainz de keuze maakte om naar zijn team te komen. "Ik heb op lange termijn een coureur nodig die niet alleen het beste presteert in de auto, maar ook iemand die de ontwikkeling in het team aan kan sturen en weet wat daarvoor nodig is. Dat brengt Carlos allemaal met zich mee. Hij is daar een van de beste coureurs op de grid voor, en Williams heeft dat de komende jaren nodig - en dat hebben we regelmatig laten zien."

Op dat gebied kwam Colapinto volgens Vowles dus tekort. Dat betekent niet dat de teambaas niet in het kunnen van de 21-jarige coureur gelooft. "We hebben twee coureurs nodig die het team vooruit kunnen helpen en - en dat wil ik heel graag - zo een platform creëren waar coureurs als Franco kunnen komen", vervolgt de 45-jarige teambaas. "Hij [Colapinto] werd overwogen, maar we hebben nog een paar jaar nodig voordat we onze wederopstanding beleven. Daar heb ik een leider voor nodig en dat is Carlos."

Wat nu voor Colapinto?

Het aantrekken van Sainz en het verlengen van Albon zorgt ervoor dat Colapinto in ieder geval in 2025 en 2026 niet bij Williams terechtkan voor een fulltime-zitje. Die constatering maakt Vowles ook, maar hij verwacht wel dat zijn juniorcoureur genoeg F1-actie krijgt. "Het is duidelijk dat hij reservecoureur blijft en dat we in hem zullen investeren. Dat kan door middel van TPC [Testing Previous Cars] zijn, maar ook door andere elementen", verklaart Vowles. "Andere teams kunnen ook hun interesse tonen, afhankelijk van wat zijn prestaties zijn. De Formule 1 is heel variabel, kijk maar hoe het afgelopen jaar of half jaar zijn verlopen."