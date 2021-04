Technici Brawn GP geloofden hun ogen niet

Niemand gaf in de winter van 2008-2009 een stuiver voor de kansen van het team dat in de zomer van 2008 – na de aankondiging van Honda – met minimale middelen en een kleine staf aan de voorbereidingen op het seizoen 2009 was begonnen. Naast de financiële problemen was het lang onduidelijk welke krachtbron de BGP001 zou moeten aandrijven. In tegenstelling tot de huidige gang van zaken rond Honda en Red Bull, was er op motorisch vlak niets geregeld. Brawn en Fry besloten zich in arren moede tot Mercedes te wenden. Die waren bereid om motoren te leveren en dus leek het project in ieder geval een aandrijflijn te hebben.

Met de dubbele diffuser had Brawn een gimmick in huis die wel eens voor verrassingen kon zorgen, maar toch was lange tijd onduidelijk hoe de BGP001 zich op de baan zou verhouden tot de concurrentie. De eerste signalen waren bemoedigend, stelt Andrew Shovlin die tegenwoordig bij Mercedes in dienst is als engineering director, maar indertijd race engineer was van Jenson Button. “Het jaar daarvoor op Hockenheim – ongeveer halverwege het seizoen – was het punt waarop we zeiden: 'Goed, we gaan gewoon 2008 vergeten en we gaan ons richten op de nieuwe regels voor 2009’. Maar de eerste keer dat we begonnen te denken dat we misschien wel eens heel snel zouden kunnen zijn, was tijdens een test in Portimao [in januari 2009], waar iedereen aanwezig was behalve wij. Er reed daar een Toro Rosso en dat ding was echt veruit het snelste van iedereen, maar wij hadden al vrij veel van onze achterstand ingehaald en zouden volgens onze berekeningen even snel zijn. Dus, we dachten: ‘Wacht eens even, dit betekent dat we bijna twee seconden sneller zijn dan de rest’ en vervolgens dachten we dat we ons verrekend hadden.” Groot was dan ook de schok toen het team zelf – begin 2009 in Barcelona – met de BGP001 het circuit opging en alle tijden op de borden verpulverde. Shovlin herinnert zich nog dat hij dacht: “Oh mijn God, dit ziet er echt snel uit.”

Uiteindelijk zou die dubbele diffuser de game changer zijn: Brawn won zes van de eerste zeven Grands Prix en toen de andere topteams eenmaal hun eigen variant hadden ontwikkeld was het snel gedaan met de dominantie van het team uit Brackley. Hoewel de concurrentie – met name Red Bull – dicht bij kwam in het kampioenschap, wist Brawn aan het einde van de rit voldoende voorsprong over te houden voor het binnenhalen van de twee wereldtitels. Aan het einde van het seizoen verkochten Brawn en Fry het team aan Mercedes, met alle gevolgen van dien.