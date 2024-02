Vowles: Albon ligt tot eind 2025 vast bij F1-team Williams

De afgelopen twee seizoenen heeft Alexander Albon een uitstekende indruk achtergelaten bij Williams. Het heeft ertoe geleid dat hij nu in verband wordt gebracht met een terugkeer bij Red Bull Racing 2025, waar hij Sergio Perez zou moeten opvolgen. Na de recente aankondiging van Lewis Hamiltons overstap naar Ferrari werd de Thai ook gezien als mogelijkheid voor Mercedes. Dat moest mogelijk zijn door een eind 2024 aflopend contract, maar Albon ligt volgens James Vowles langer vast. "Alex heeft tot en met eind 2025 getekend bij Williams, dat staat vast. Dat heb ik niet echt publiekelijk gedeeld, want dat vind ik niet nodig", zegt de teambaas van de Britse renstal.

"De dingen die je leest zijn niet meer dan speculatie", vervolgt Vowles, die ook benadrukt dat het aan Williams is om een omgeving te creëren die iemand van het kaliber van Albon verdient. "Hij is een ongelofelijke coureur die zijn plek vooraan verdient. We hebben goede gesprekken over hoe we naar voren willen komen. We willen gezamenlijk voor een lange tijd aan een reis beginnen, maar dat recht moeten we verdienen. Het is niet zomaar gegeven. We moeten de wereld laten zien dat we niet het Williams van vroeger zijn en dat we niet achterom kijken, maar continu vooruit gaan."

Bij de onthulling van de Williams-livery voor 2024 werd Albon ook gevraagd naar zijn toekomst. Is het helemaal zeker dat hij in 2025 opnieuw voor zijn huidige werkgever uitkomt? "Laten we zien. De tijd zal het leren. Ik richt me op 2024 en laten we dat zo houden", legt Albon uit. "De echte focus ligt op zorgen dat je vooruitgang boekt voor 2025, zo sta ik er nu in. Realistisch gezien wil ik bij het team blijven. Als het team dezelfde kant op wil als ik, dan wordt het een contract voor de lange termijn. We gaan er helemaal voor of we doen niets. Zo denk ik erover."

Vowles sluit intussen ook niet uit dat Williams meewerkt aan een overstap van Albon, mocht een ander team zich melden. Wel moet dat dan binnen de belangen van de nummer zeven uit het constructeurskampioenschap van 2023 passen. "Zou ik in de weg staan van een overstap? De verantwoordelijkheid van Williams rust op mijn schouders, dat vind ik het belangrijkste", aldus Vowles. "Het is niet de verantwoordelijkheid richting één individu, in dit geval Alex, maar het is een verantwoordelijkheid richting het hele team. Als een beslissing die kant op valt, is dat omdat het voor mij heel duidelijk is dat ik beslissingen heb genomen die goed zijn voor de doelen van het team op de lange termijn en niet voor de korte termijn."