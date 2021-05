Mercedes begrijpt niet waarom het steeds verkeerd gaat in Monaco

Ook afgelopen weekend was Mercedes niet in goeden doen op het stratencircuit. Red Bull en Ferrari bleken de bovenliggende partijen aan de Côte d'Azur. Valtteri Bottas deed het nog het beste van de twee Mercedes-coureurs door zich als derde te kwalificeren en in de race af te koersen op de tweede plaats, tot een kapotte wielmoer voor problemen zorgde in de pits. Lewis Hamilton was zevende in de kwalificatie en finishte de wedstrijd op dezelfde plek, na een strategische gok die averechts uitpakte.

Dat Mercedes met een langere wielbasis rijdt, maakt de auto niet optimaal voor stratencircuits als Monaco en Singapore. En wat het team ook probeert met de wagen - ook dit jaar was de auto hier en daar aangepast in de hoop dat het beter zou gaan in het prinsdom - de prestaties laten nog altijd te wensen over in deze race.

“Als je naar onze prestaties op dit circuit over de afgelopen paar seizoenen kijkt, dan zie je dat we ook in jaren waarin we relatief gemakkelijk het kampioenschap hebben gewonnen, worstelden op deze plek”, zegt James Allison, de technisch directeur van Mercedes. “Hoewel we over het algemeen een auto weten te produceren waarmee we op de meeste circuits goed uit de voeten kunnen, blijkt dit circuit een achilleshiel van ons te zijn. Het is ironisch. We hebben een auto die bekend staat om het feit dat hij zeer goed met de banden omgaat, maar uitgerekend op dit circuit hebben we het altijd moeilijk daarmee.”

“Onze banden zijn er steeds net iets eerder aan dan die van onze concurrenten, waarna we zonder ideeën zitten. We moeten erachter komen waarom we dit al een aantal seizoenen niet voor elkaar hebben. We moeten achterhalen waarom we steeds de plank misslaan op dit circuit en wat we elk jaar weer opnieuw doen, wat gewoon niet goed blijkt te zijn voor deze plek”, aldus Allison.

Hamilton voelt zich in de Mercedes net een buschauffeur in Monaco. “Dit is nooit ons sterkste circuit geweest”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “We hebben de langste auto, waardoor het net is alsof je een bus door de bochten aan het sturen bent. De wagen is op deze baan minder wendbaar dan die van de anderen, terwijl die elders fantastisch gaat.” En daarmee maakt Hamilton een belangrijk punt: uiteindelijk gaat het erom om een auto te hebben die over het hele seizoen de beste is. Teambaas Toto Wolff: “Als je een auto bouwt voor 23 races, dan heb je altijd uitschieters naar boven en naar beneden. Monaco hoort daar zeker bij. Je hebt daar een totaal andere auto nodig dan op de meeste banen.”

Video: Mercedes legt uit wat er allemaal misging in Monaco