Mercedes F1 onder indruk van "verdomd goede" Antonelli

Ondanks zijn jonge leeftijd is hij een voorname kandidaat voor een Mercedes-racezitje voor 2025: Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan, die al sinds de karting wordt ondersteund door de Duitse fabrieksformatie en momenteel uitkomt in de Formule 2, zou een erg goede indruk op het team maken tijdens zijn tests met een twee jaar oude Formule 1-auto bij Mercedes. Ook technisch directeur James Allison is lovend over de coureur uit Bologna.

“Ik heb hier niet veel te maken”, trapt Allison af in de podcast Beyond The Grid, als hem gevraagd wordt naar Antonelli. “Ik ga over de auto en anderen gaan over wie er achter stuur zitten. Dit is dus heel erg in de periferie van waar ik me mee bezig houd, maar hij is natuurlijk wel met onze auto uit 2022 aan het testen, om vertrouwd te raken met een Formule 1-auto. En hij is verdomd goed. Het is een prettig gevoel om te weten dat we een opkomend jong talent in huis hebben die zich goed aan het ontwikkelen is.”

Allison erkent dat Antonelli voor een ‘enorme opgave’ staat, als Mercedes zou besluiten om hem volgend jaar - als hij achttien is - in de Formule 1 te laten debuteren. “Maar als het talent er is, dan maakt het [de leeftijd] niet uit”, meent hij. “Toen Lewis voor het eerst in een Formule 1-auto werd gezet, riepen veel mensen volgens mij ook dat hij voor een een grote uitdaging stond.”

Geconfronteerd met het feit dat Hamilton met 22 jaar al iets ouder en meer ervaren was ten tijde van zijn Formule 1-debuut, reageert Allison: “Ja, maar iedere rookie in de Formule 1 staat voor een enorme opgave. Ja, hij is nog jong. Ja, hij komt onder grote druk te staan. Maar kijk naar het debuut van Oliver Bearman in Saudi-Arabië. Dat is een heel lastig circuit en hij werd heel last minute in die auto gezet. En kijk hoe hij het heeft gedaan. Als een coureur over de juiste houding en capaciteiten beschikt, zal hij deze uitdaging aankunnen. En alles wijst erop dat Kimi over deze zaken beschikt. Dus ja, het is een grote opgave, maar als het talent er is, zal hij antwoorden op een manier die iedereen versteld doet staan.”