Allison: Red Bull achtervolgen is opwindend voor Mercedes F1

Mercedes maakte in 2014 een einde aan de eerste dominante periode van Red Bull Racing, om uiteindelijk pas in 2022 weer afstand te doen van de constructeurstitel. Bij de terugkeer van het grondeffect was het Red Bull dat de kroon weer overnam van de Duitse fabrikant om aan een nieuwe dominante periode te beginnen. Zo is Max Verstappen in 2023 met zevenmijlslaarzen op weg naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel bij de coureurs, terwijl de in Milton Keynes gevestigde formatie bij de constructeurs bijna twee keer zoveel punten heeft als nummer twee Mercedes.

Sinds begin 2022 is Mercedes in de achtervolging, nadat men met het concept van de W13 - en aanvankelijk ook de W14 - de verkeerde weg had ingeslagen. De recente conceptverandering geeft de renstal echter hoop dat er nu eindelijk echte progressie geboekt kan worden. Teambaas Toto Wolff heeft meermaals aangegeven dat de afgelopen periode pijnlijk en vernederend voelde, maar technisch directeur James Allison ziet dat anders. Hij stelt dat de huidige achtervolging met een andere mentaliteit juist als opwindend gezien kan worden.

"We zullen allemaal een beetje pissig zijn dat we niet competitief zijn, maar de onvrede die we iedere keer zien als zij winnen wordt enorm gecompenseerd door het feit dat het ergens ook spannend is om terug te vechten, om onze auto iedere week te verbeteren", vertelt Allison. "Ze hebben geen door God gegeven recht om aan de leiding te gaan, maar ze staan daar op basis van verdienste en omdat ze heel goed gewerkt hebben. Als wij het net zo goed of beter kunnen doen, staan wij daar en dat is eigenlijk heel leuk. Het is een heel opwindende gedachte als je het eenmaal goed in je hoofd hebt en het is iets waar we ons allemaal voor inzetten om het waar te maken."

Betere vorm goed voor humeur coureurs

Het resultaat in de Spaanse Grand Prix heeft Mercedes de bevestiging gegeven dat het nu op de goede weg is, want zowel Lewis Hamilton als George Russell eindigde in Barcelona op het podium. Hamilton plakte daar afgelopen weekend in Canada nog een podiumplek aan vast na een mooi duel met voormalig teamgenoot Fernando Alonso, maar is Hamilton ook zo opgetogen over de inhaalrace die Mercedes te wachten staat? "Dat weet ik niet, maar ik vind het spannend", zegt Allison.

"Onze coureurs lijken op de rest van het team in de zin dat een verandering van momentum een enorme boost geeft om dit vast te houden en de champagne weer te laten stromen. Dat verbetert de stemming bij de coureurs, die een soort emotionele opwinding krijgen van het gevoel dat hun auto andere mensen kan inhalen. Maar ik kan me voorstellen dat hun enthousiasme ietwat getemperd wordt als ze op het podium staan en nadenken over het feit dat ze niet op de hoogste trede staan."