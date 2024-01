Allison niet afgeleid door dominant Red Bull: "Je moet je verlies kunnen nemen"

De inmiddels 55-jarige James Allison heeft een indrukwekkende carrière in de Formule 1. Na zijn studie aan de universiteit van Cambridge in 1991 ging hij aan de slag bij het F1-team van Benetton. Daarna werkte hij onder voor Renault en Ferrari, tot hij begin 2017 als technisch directeur in dienst trad bij Mercedes. Bij het team uit Brackley won hij alles wat er te winnen viel en in april 2021 kreeg hij er een ietwat andere rol, wat verder weg bij het daadwerkelijk ontwerpen van de auto. In april van het vorige jaar keerde hij echter terug in zijn oude rol van technisch directeur.

Hoewel dat niet direct tot succes leidde – Mercedes won vorig seizoen voor het eerst sinds 2011 geen enkele Grand Prix – is Allison nog steeds enthousiast over zijn werk. Cruciaal voor dat plezier is dat hij samenwerkt met een team dat bereid is om alles te doen wat nodig is vooruit te komen. "Eigenlijk is het heel leuk", zegt Allison in antwoord op de vraag wat hij er van vindt dat Red Bull zo dominant is. "Het is niet zo leuk als winnen, dat is zeker waar. Maar je moet van alle elementen in de sport houden. Dat houdt dus ook in dat je je verlies moet kunnen nemen als je het niet goed genoeg je best hebt gedaan."

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images James Allison, technisch directeur Mercedes-AMG

Allison ziet parallellen tussen Red Bull nu en de periode dat Mercedes de dominante factor was. "Een van de dingen die je moet bewonderen aan de huidige prestaties van Red Bull is dat ze in een mindere periode volhard hebben in hun harde werk. Ze plukken daar nu de vruchten van. Het is helemaal niet onplezierig om in die positie te verkeren. Zolang het team er maar in blijft vertrouwen dat het de juiste stappen zet om er weer bovenop te komen. Daar valt heel veel voldoening uit te halen."

Een van de redenen dat teambaas Toto Wolff de ervaren Allison vorig jaar terughaalde was omdat het team bij het ontwerp van de W13 (2022) en de opvolger de W14 (2023) de plank volledig had misgeslagen. In een poging om de problemen van de afgelopen twee jaar aan te pakken, is Mercedes onder leiding van Allison bezig met een grote herziening van het ontwerp van de auto.

En hoewel er positieve signalen uit de eerste tests in de simulator komen, is Allison voorzichtig over de vooruitzichten. "Ik denk niet dat er ooit een team is geweest dat in deze tijd van het jaar niet bezorgd was [over de keuzes die het heeft gemaakt]. Je moet welhaast psychotisch zijn om nu al blind vertrouwen te hebben. Er zijn jaren geweest waarin de coureurs voor het eerst met de nieuwe auto reden, ze uitstapten en zeiden: 'ga je bonus maar vast uitgeven, want dit is een briljante auto'. Maar zelfs dan geloof je het pas echt als je op het circuit komt, de auto voor het echie gebruikt en iedereen achter je staat."