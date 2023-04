Met James Allison als technisch directeur heeft Mercedes teruggegrepen naar een beproefd concept. Mike Elliott is er volgens Toto Wolff achter gekomen dat de functie van technisch directeur niet op zijn lijf geschreven is en bovendien heeft Allison uitgelegd dat zijn thuissituatie een fulltime terugkeer nu mogelijk maakt. Het betekent dat Allison zich weer meer met de dagelijkse gang van zaken gaat bemoeien en voor het eerst sinds eind 2021 weer technisch eindverantwoordelijk is.

Alhoewel updates voor de W14 – waaronder het veranderen van aerodynamisch concept – al in de pijplijn zitten en die dus niet meteen aan Allison toe te schrijven zijn, gaat hij wel meer zijn stempel drukken op de doorontwikkeling en de 2024-auto uit Brackley. Voor beide zaken is het cruciaal om de zwakke plekken van de huidige creatie eerst in kaart te hebben en, nog belangrijker, om die volledig te begrijpen. Gevraagd wat de zwakke en de sterke punten zijn van de auto waarmee Lewis Hamilton en George Russell het momenteel moeten doen, reageert Allison: "De auto is in ieder geval betrouwbaar, dat is dus een sterk punt. Daarnaast heeft de auto twee goede coureurs die ermee rondrijden. De auto is ook beter dan de meeste wagens op de grid, maar zolang we niet de snelste auto hebben, zal die voor ons als een zwakke auto voelen", geeft Allison die mindset aan.

"Onze auto gaat relatief goed met de banden om, maar niet zo goed als sommige auto's die we in het verleden al hebben gebouwd." Het in leven houden van de banden is meteen één van de belangrijke verbeterpunten vergeleken met Red Bull. "Onze auto van dit jaar heeft verder meer downforce dan de meeste bolides op de grid, maar natuurlijk niet genoeg om te winnen. Daarnaast laten de rijeigenschappen, dus het gevoel dat coureurs van deze auto krijgen, nog te wensen over. Daar moet zeker aan gewerkt worden. Over deze zaken wordt tijdens de meeste raceweekenden ook al wel gesproken binnen het team, maar goed, dit zijn wel cruciale punten om aan te pakken als we op termijn weer een winnende auto willen hebben."

Continue stroom aan updates en mikken op enkele uitschieters?

De poging van Mercedes om op termijn weer een winnende auto te krijgen, is zoals bekend al in volle gang. Zo staat de grootschalige update waarmee het aerodynamisch concept moet veranderen gepland voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. "Maar we hebben gezien dat de stroom aan nieuwe onderdelen eigenlijk al op gang is gekomen. We hebben iedere race wel wat nieuwe dingen meegebracht, al is de hoeveelheid de ene race natuurlijk groter dan bij een andere race. Baku zal geen uitzondering vormen. Ik hoop dat we die stroom aan upgrades het hele jaar vol kunnen houden, al ben je natuurlijk beperkt door het budgetplafond. Maar gelukkig zitten we nu nog in een fase van het seizoen waarin teams van het ene naar het andere raceweekend veel rondetijd kunnen vinden."

Alhoewel Allison weet dat het achterhalen van Red Bull en WK-leider Max Verstappen in het lopende Formule 1-seizoen bijzonder ingewikkeld zal worden, hoopt hij wel op enkele uitschieters, zoals vorig jaar ook het geval was. Toen kwam Mercedes vooral goed voor de dag op gladde asfaltlagen zoals in Silverstone en natuurlijk tijdens het atypische raceweekend in Brazilië. Hoe zit het dit jaar? "Het is nog een beetje vroeg in het seizoen om te voorspellen waar onze auto goed zal zijn en waar niet. Dat komt ook doordat onze auto geen stabiel product is, maar meer een platform dat we continu verder ontwikkelen. Maar goed, als ik nu toch al iets moet zeggen, dan is denk ik dat we sterker zijn op circuits die zwaarder zijn voor de voorbanden dan circuits die zwaar zijn voor de achterbanden. In Bahrein hadden we het bijvoorbeeld moeilijk en daar draaide het vooral om goed met de achterbanden omgaan. In Melbourne ging juist het meer om de voorbanden en daar waren we een stuk beter. Circuits als Barcelona en Silverstone draaien ook vooral om de voorbanden en dus kunnen we daar goed zijn, al is het voor mijn gevoel nog wat vroeg om deze dingen te voorspellen."