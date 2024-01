Allison over Mercedes W15: Hatelijke eigenschappen achterkant aangepakt

Na twee moeilijke seizoenen, waarin de verkeerde weg werd ingeslagen met de ontwikkeling van de bolide, wil Mercedes het in 2024 over en andere boeg gooien. Lewis Hamilton en George Russell kunnen dit jaar rekenen op een fors gewijzigde W15, waarmee ze hopen de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing. Dat heeft de Duitse fabrikant natuurlijk niet helemaal zelf in de hand, want de mate van progressie hangt ook af van de winst die de concurrentie heeft geboekt. Toch ziet technisch directeur James Allison, die zijn contract bij Mercedes donderdag heeft verlengd, vroeg in de ontwikkeling enkele positieve dingen bij de W15.

"In deze tijd van het jaar kun je niet meer dan ongerust zijn, gecombineerd met gespannen en beangstigd. Dat zijn de emoties die je altijd voelt", antwoordt Allison over het vertrouwen dat Mercedes heeft opgedaan op basis van de resultaten in de simulator. "Ik kan me voorstellen dat ze zelfs bij Red Bull ondanks goede prestaties van vorig jaar niet rustig kunnen slapen, want niemand weet wat anderen gaan leveren. We hebben echter wel hoop dat enkele hatelijke eigenschappen van de achterkant van onze auto iets vriendelijker voor ons zijn en dat de wegligging van de auto iets prettiger is. Het zijn weliswaar simulaties, maar desondanks hebben we goede redenen om aan te nemen dat we hiermee progressie hebben geboekt."

Daar houdt het volgens Allison echter nog niet op. "Naast de wegligging heb je de gebruikelijk dingen als het gewicht verminderen, meer downforce toevoegen en hopelijk ook iets meer output van de krachtbron via de kalibratie die ze onder de huidige regels kunnen doen", vervolgt de Brit, die sinds 2017 in dienst is bij Mercedes. "De tijd zal dan leren of dat genoeg is. Het wordt desondanks interessant, want we zagen wat dingen waarvan we wisten dat het een probleem was. We hebben een hypothese opgesteld over de redenen voor deze problemen en we hebben die redenen vervolgens aangepakt. Het wordt interessant om uit te vinden hoe nauwkeurig we zijn geweest met die analyse."

Duidelijkere bovengrens qua rondetijden

Er moet in 2024 echter een behoorlijk gat gedicht worden ten opzichte van Red Bull, maar Allison denkt dat het geen gegeven is dat het team dit voordeel ook kan behouden. Ook ziet hij dat de reglementen het Red Bull moeilijker gaan maken om op dezelfde snelheid progressie te blijven boeken. "We hopen dat we goed werk hebben geleverd met de nieuwe auto, maar ook dat we enkele tekortkomingen van vorig jaar hebben aangepakt. Iets wat in ons achterhoofd ook een beetje speelt, is dat de regels een veel duidelijkere bovengrens hebben wat betreft de rondetijd die deze auto's kunnen behalen", legt Allison uit. "Die bovengrens is veel duidelijker dan bij de vorige generatie auto's. Die leken bijna eindeloos sneller te worden naarmate je er meer liefde en werk in stak. Als je naar vorig jaar kijkt, domineerde Red Bull van het begin tot het einde van het seizoen en leken ze tot de laatste race onaantastbaar. Maar als je naar het grotere plaatje kijkt, zie je dat de grid steeds meer in elkaar schuift."