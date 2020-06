Mercedes-chef: Verstappen en Red Bull favoriet in Oostenrijk

De Formule 1 maakte eerder deze week bekend dat het seizoen op 5 juli op de Red Bull Ring begint met de Oostenrijkse Grand Prix en er een week later op hetzelfde circuit een tweede race wordt verreden. Verstappen wist de afgelopen twee jaar twee keer te winnen op de Red Bull Ring.

Hij is dan ook de huizenhoge favoriet, aldus Allison in de podcast F1 Nation: “Er is geen twijfel over mogelijk dat Max dit jaar een formidabele tegenstander voor ons zal zijn. Ferrari liet in de wintertests ook wel af en toe zien in vorm te zijn, maar we verwachten dat Max in Oostenrijk opnieuw erg sterk zal zijn. Red Bull is daar altijd supergemotiveerd en ze hebben daar natuurlijk ook wel een behoorlijke staat van dienst.”

Mercedes kampte de afgelopen jaren in Oostenrijk met koelingsproblemen, maar Allison denkt dat die problemen de wereld uit zijn. “Onze campagne vorig jaar werd gehinderd door onze eigen fouten met de koeling, en dat betekende dat we wat langzamer rondreden dan de ware snelheid van de auto. Een jaar eerder hadden we vooral last van wat onbetrouwbaarheid en een paar domme acties tijdens de safety car. We kijken uit naar Oostenrijk en misschien kunnen we er dit jaar wat meer laten zien dan de wat matige prestaties van de afgelopen twee seizoenen.”