Allison legt terugkeer als technisch directeur bij Mercedes uit

Dat de voorbije anderhalf jaar niet helemaal naar wens is verlopen voor Mercedes, mag natuurlijk nog een understatement heten. De fabrieksformatie worstelt onder het nieuwe reglement, in eerste instantie vooral door porpoising. Dit jaar is het stuiteren van de bolide onder controle, maar is de W14 nog steeds niet zo goed als gehoopt. Het heeft geleid tot interne veranderingen, waarbij James Allison en Mike Elliott van baan zijn gewisseld. Allison keert zodoende terug als technisch directeur, een post die hij al met veel succes heeft bekleed bij het merk met de ster.

"We hebben onszelf hier in Brackley kritisch onder de loep genomen", gaat Allison in de officiële F1-podcast in op de wissel. "De conclusie van die procedure luidde dat Mike en ik het totale werkgebied aardig goed kunnen bestrijken. Alleen pas ik waarschijnlijk beter bij het gevecht op korte termijn – een titelstrijd in F1 dus – en is hij de betere schaker van ons tweeën, waardoor de baan die ik had juist beter bij hem moet passen." Met die laatste woorden duidt Allison op de rol van Chief Technichal Officer, de functie die Allison parttime voor zijn rekening nam en waardoor hij veel minder bij de dagelijkse gang van zaken in de Formule 1 betrokken was.

Dat laatste verandert met de ingreep die vorige week wereldkundig is geworden. Toto Wolff liet bij de bekendmaking van het nieuws al weten dat Elliott zelf had ingezien dat de post van technisch directeur hem niet op het lijf geschreven was en Allison komt nu met woorden van gelijke strekking. "We hebben er samen over gesproken en zijn met een oplossing gekomen die ons als team een betere vechtmachine moet maken. Mike en ik zijn er allebei van overtuigd dat we met onze huidige functies veel beter kunnen bijdragen aan de inhaalslag die dit team moet maken."

Allison ook op persoonlijk vlak weer klaar voor fulltime functie in F1

Cruciale voorwaarde was wel dat Allison weer toe was aan een fulltime functie en een baan die – zoals Wolff dat noemt – meer hands-on is. Volgens Allison heeft zijn veranderde thuissituatie een doorslaggevende rol gespeeld. "Veel daarvan is terug te voeren op de zeer tragische schaduw die het overlijden van mijn vrouw over het leven heeft geworpen. Sindsdien heb ik het geluk gehad weer iemand anders te mogen ontmoeten, maar wel iemand die op dat moment al ruim twintig jaar in Frankrijk leefde en daar alles had opgebouwd. Ze was zo lief en sommigen zeggen zo dwaas om haar lot aan mij te verbinden, zodat we samen konden wonen. Maar daarmee moest ze wel ontzettend veel opgeven. Het zou dan nogal oneerlijk zijn geweest om te zeggen 'bedankt dat je naar Engeland bent gekomen, maar ik kan je door mijn werk slechts vijf minuten per week zien'. Het aftreden als technisch directeur heeft mij ruimte gegeven om aan onze relatie te werken op een manier die in de functie van technisch directeur waarschijnlijk niet mogelijk was geweest."

Inmiddels is de thuissituatie weer stabiel en kan Allison terugkeren als technisch directeur. "We praten over twee jaar geleden. Inmiddels woont ze twee jaar bij mij en heeft ze haar plekje gevonden, zonder dat ik daarbij mijn gezicht veel moet laten zien. Daardoor kan ik de rol van technisch directeur nu veel beter op me nemen dan dat twee jaar geleden het geval was." Allison voegt afsluitend toe dat er niet à la minute wonderen van zijn hand moeten worden verwacht. "Ik was natuurlijk veel minder bij het ontwerp van de W14 betrokken dan dat ik als technisch directeur was geweest. Ik hield me vooral bezig met 2026 en met strategische onderwerpen. Daardoor vergt het nu wel wat inspanning om weer helemaal up-to-date te worden. Daarmee bedoel ik trouwens niet alleen de details van het huidige reglement, maar ook ons team in de fabriek en natuurlijk op het circuit. Maar goed, ik vind het ook wel weer mooi om daar helemaal in op te kunnen gaan."