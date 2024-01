Komend Formule 1-seizoen rijden de teams voor het derde jaar met auto's met grondeffect. Het is duidelijk dat Red Bull Racing de regels het beste geïnterpreteerd heeft, want de Oostenrijkse renstal is sinds de invoering van deze reglementen verreweg het snelste team op de grid. Dat heeft ertoe geleid dat meerdere teams concepten van de Red Bull auto hebben overgenomen, zoals de downwash-sidepods. De verwachting is dat in 2024 de auto's nog meer op elkaar lijken. Toch denkt de technisch directeur van Mercedes James Allison dat er nog genoeg te ontdekken valt met deze generatie auto's. "Ik denk dat de meeste teams dezelfde weg bewandelen, maar dat betekent niet dat er geen ruimte voor innovatie meer is", vertelt de Engelsman.

Wel ziet Allison dat de richting die Red Bull ingeslagen is, een hele goede is. "Het is geen geheim dat de auto's de meeste performance hebben als ze dicht bij de grond liggen, maar je kan niet te dicht op de grond komen. Het is een zoektocht naar een betrouwbare manier, waarop je precies en zo goed mogelijk de auto zo laag bij de grond kan laten rijden", legt de technicus uit. "Het moet wel binnen de regels van het afslijten van de skid blocks blijven. Het [laag afstellen] zorgt ook voor de meeste downforce die de auto kan produceren. Er is nog genoeg actie op dit gebied!" Het afslijten van de skid blocks is iets waar Mercedes in 2023 nog een keer een serieuze knauw voor kreeg. Tijdens de Grand Prix in de Verenigde Staten werd Lewis Hamilton - samen met Charles Leclerc - gediskwalificeerd vanwege het te ver slijten van deze onderdelen.

Alpine volgt eigen pad

De woorden van Allison passen binnen de manier waarop de meeste technisch directeuren de regels interpreteren. Ook Alpine-directeur Matt Harman verklaarde in een eerder stadium dat er volgens hem meer wegen naar succes leiden. "We denken dat we weten wat hen zo sterk maakt", vertelde de Brit over Red Bull in 2023. "Het was niet iets wat we in een dag door hadden en wat we zomaar voor ons zagen." De technicus kijkt echter ook verder dan Red Bull voor ideeën voor de eigen wagen. "We hebben ook begrepen hoe andere auto's op de grid werken. Er zijn genoeg andere auto's op de grid die op een interessante manier ontwikkelen. Het is een kwestie van begrijpen wat ze doen en begrijpen waarom ze dat doen", aldus de ervaren technisch directeur.

Harman benadrukt dat Alpine de concepten van de andere teams niet zomaar kopieert: "Als je hen volgt, dan kom je er nooit voor. Ik denk dat ons mantra moet zijn dat we er geïnspireerd door worden, maar dat we ons eigen pad moeten volgen."