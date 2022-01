Dit jaar wordt een compleet nieuwe auto in de Formule 1 geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat de coureurs elkaar beter kunnen volgen. Zo maken de wagens vanaf dit jaar weer gebruik van het grondeffect middels ’tunnels’ in de vloer en is het bodywork aan de bovenkant van de auto zo aangepast dat er minder ‘vuile lucht’ wordt gegenereerd.

“We zijn er al zo lang mee bezig dat het makkelijk is om te vergeten hoe immens de regelveranderingen voor 2022 zijn”, laat Allison in een nieuwe video van het Mercedes Formule 1-team weten. “Ik ben al meer dan dertig jaar werkzaam in deze sport en alles wat ik hiervoor heb gezien verbleekt als je het vergelijkt met de nieuwe regels voor dit jaar. Ik denk ook dat als ik op Wikipedia zou kijken en elk seizoen dat tot dusver heeft plaatsgevonden langs zou gaan, ik geen enkel jaar tegen zou komen waarin de veranderingen zo groot zijn als dit jaar. Het nieuwe reglement is niet alleen gigantisch in omvang - het regelboek is ongeveer twee keer zo dik geworden - het is ook nog eens bijna compleet anders dan wat we hiervoor hadden, waardoor we de wagen van top tot teen opnieuw hebben moeten uitvinden.”

Volgens Allison biedt de komst van een nieuwe auto de constructeurskampioenen van de afgelopen acht seizoenen de kans om te bewijzen dat het succes in de voorbij periode geen toeval was. “Bij Mercedes zien we de nieuwe regels als een kans om te laten zien dat het de afgelopen jaren geen kwestie van geluk is geweest en de dominantie van de afgelopen seizoenen geen toevalstreffer was”, aldus Allison. “Elke regelverandering zien we als een kans om iedereen te tonen hoe snugger we zijn en dat we het echt verdienen om zo competitief te zijn.”

'Mijnenveld'

Allison benadrukt echter dat grote regelveranderingen niet alleen kansen met zich meebrengen, maar ook gevaren. “De wagens zijn zo nieuw en zo anders dat ik me goed kan indenken dat één of twee teams de plank vreselijk misslaan en een verschrikkelijk pijnlijk jaar tegemoet gaan”, zegt Allison, die een nieuw technisch reglement vergelijkt met een 'mijnenveld' waarin zoveel mogelijk 'schatten' gevonden moeten worden tussen alle 'landmijnen'. “Ik denk ook dat alle teams in meer of mindere mate wel iets over het hoofd gezien zullen hebben. Dat we straks naar de andere auto’s kijken en denken: waarom zijn wij daar in hemelsnaam niet opgekomen? Waarna we als bezetenen aan het werk moeten om zo snel mogelijk dat idee ook op onze auto te introduceren, zodat we vanaf welke positie dan ook weer terug naar voren kunnen komen, of als we het geluk hebben dat we vooraan rijden de aanvallende roedel wolven achter ons kunnen houden. Het wordt enorm spannend en een seizoen waarin we met zijn allen niet zo heel veel slaap zullen krijgen.”

Bekijk de volledige video met James Allison: