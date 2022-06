Max Verstappen domineerde het Canadese Grand Prix-weekend - hij moest alleen Fernando Alonso voor zich dulden in de derde vrije training - en dat kan op goedkeuring rekenen van de uitgesproken Jacques Villeneuve. De voormalig wereldkampioen zag een sterk optreden van de Red Bull-coureur. "Dit was typisch Max Verstappen", opent Villeneuve in F1 Nation. "Hij zit altijd op 100 procent. Er gebeurt nooit iets saais. Zijn vorm is altijd top en heeft eigenlijk geen enkel weekend waarin 'ie minder pace heeft. Daarnaast maakt hij ook geen fouten. Het is hierom een lastige coureur om te verslaan."

De voormalig Formule 1-coureur had echter meer verwacht van Ferrari-coureur Charles Leclerc, die negentiende startte en als vijfde over de finish kwam. Is Villeneuve tevreden met die uitslag? "Ja en nee. Als je in een Ferrari zit moet je alleen een Red Bull voor je hebben. Voor de race namen ze een gridstraf en in hun hoofd was de vierde plek het maximale, zelfs met Perez nog in de race. Dat is ze niet gelukt. Ze hebben punten gepakt, maar het was niet goed genoeg", vervolgt de Canadees, die nog niet overtuigd is van de kwaliteiten van Leclerc. "Hij is supersnel, maar op dit moment maakt hij nog fouten die niet moeten gebeuren. Neem Imola als voorbeeld. Dat helpt niet mee. We weten dat hij snel en agressief is. Maar is het een wereldkampioen? Is hij zoals Max? Hoe gaat hij om met druk? Dat is iets wat we moeten ontdekken."

Ferrari hoopt terug te slaan

Bij Ferrari zijn ze onder de indruk van de prestaties van de Monegask, maar geven toe dat zijn gemaakte fout in Italië niet heel handig was. "Wij zijn niet alleen onder de indruk van zijn snelheid over één rondje, maar van alles wat hij doet. Zijn races verlopen uitstekend dit seizoen. De fout op Imola was niet handig, dat weet hij en gaat niet meer gebeuren", zegt Jock Clear, senior performance engineer bij Ferrari. "Het geeft aan hoe hard hij pusht en dat hij de aansluiting op Verstappen wil behouden. Silverstone wordt de volgende mogelijkheid om pole te pakken en de race te winnen. Dat is ook het mooie: hij reist naar elke race wetende dat hij voor pole kan gaan en de GP kan winnen. Dat draagt enorm bij aan je vertrouwen en moraal."

Door de overwinning van Verstappen en de vijfde positie van de Monegask, is de regerend kampioen tot 49 punten uitgelopen op Leclerc. Dit zijn bijna twee overwinningen. Uiteraard hoopt Clear wel dat Ferrari weer terug kan komen en ruikt voor later dit jaar weer kansen. "We wensen Max geen pech of dat we winnen op basis van DNF's. Maar de betrouwbaarheid gaat ook later dit seizoen nog een rol spelen, dat geldt voor iedereen. Het is voor ons zaak dat we elke race zo goed mogelijk aanvliegen, dat we druk op Max blijven leggen en dat Charles zo blijft rijden", besluit de Ferrari-werknemer.